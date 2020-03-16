 

В Финляндии из-за коронавируса объявлен режим чрезвычайной ситуации

16.03.2020, 21:07, Новости дня

Правительство Финляндии с 17 марта по 13 апреля вводит режим чрезвычайной ситуации на территории страны в связи с мировой пандемией коронавируса. Об этом сообщил финский телеканал Yle.

Для борьбы с распространением инфекции правительство решило прекратить занятия во всех учебных заведениях и перейти на альтернативные методы обучения, без посещения школ и университетов. Исключение сделали только для дошкольных образовательных учреждений и учеников 1–3 классов, чтобы их родители могли продолжать работать. 

Правительство рекомендовало не проводить любые публичные мероприятия с участием более 10 человек, а также призвало граждан избегать ненужных публичных мероприятий.

Также финское правительство рекомендует закрыть государственные и муниципальные музеи, театры, культурные центры, библиотеки, исследовательские центры, архивы, спортивные учреждения. Частным и религиозным учреждения правительство рекомендовало сделать так же.

Финские власти решили увеличить количество проводимых тестов на наличие коронавируса и запретило уходить в отпуск сотрудникам государственных и частных компаний, имеющим критическое значение для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Власти уведомили, что начали подготовку к закрытию границ и приостановке пассажирского сообщения. В связи с этим правительство призвало граждан не покидать территорию страны, а тех, кто находится за границей, вернуться на родину как можно скорее. Возвращающиеся в страну граждане должны будут самоизолироваться на две недели.

Также правительство предупредило, что в случае угрозы жизни и здоровью граждан может быть ограничена свобода передвижения внутри страны.

Основная причина снижения экономической активности и спада промышленности в Китае – вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, начавшаяся в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным Института Джона Хопкинса, к 16 марта общее число зараженных в мире превысило 175 тыс., более 6,7 тыс. человек скончались. 

В Финляндии, по информации ВОЗ, зарегистрировано 272 случая COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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