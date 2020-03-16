Мнение: «Понимаете ли вы, что совершили госпереворот?»

16.03.2020, 21:05, Разное

В эфире пропагандистского шоу на НТВ «Место встречи» случилось невероятное. Психолог и политолог 🎥Наталия Шавшукова открыто обвинила Путина в госперевороте. Молодец! Она публично назвала путинское обнуление тем, чем оно является.

Но ведь Шавшукова лишь исполнила то, что является «долгом каждого гражданина Российской Федерации».

Независимо от того, придёт он 22 апреля, чтобы проголосовать против легитимации захвата власти в стране или же бойкотирует «всенародное голосование». Сопротивляться обнулевшему Путину до и после 22 апреля обязан любой порядочный человек, задумывающийся о будущем. И противостоять этому любыми законными способами. Выходить на одиночные пикеты, как москвичи (https://t.me/SerpomPo/5407) у здания ФСБ, питерцы (https://vk.com/wall-165278869_12043) у Конституционного суда, россияне (https://ok.ru/group/54238106747065/topic/151296751990201)по всей стране . Устраивать «гуляния», ходить на митинги…

Если бюджетники не станут, как всегда, участвовать в обеспечении «правильного результата»; журналисты, блогеры, актёры, спортсмены не будут за деньги пиарить обнуляж, а скажут правду о путинской многоходовочке; юристы (прежде всего, члены Конституционного суда!) дадут ей профессиональную оценку (https://www.facebook.com/groups/SerpomPo/permalink/629679877590011/), беспредел еще можно остановить.

И сделать это могут не только знаменитости, но каждый. Если будет везде: дома, на работе, на улице, в университете, в магазине, в поликлинике, в транспорте, в церкви, в клубе, в ЖЭКе – разоблачать преступную аферу. Размещать самодельную агитацию в подъезде (https://vk.com/wall-165278869_11657) собственного дома и в интернете, писать, постить, говорить об этом везде! Да что там говорить, кричать надо!

Только солидарное и массовое "Нет!" способно остановить страну в шаге от пропасти.

От каждого человека в России сейчас требуется Поступок. Остался месяц, чтобы совершить его. И нет сейчас ничего важнее.

Когда спустя много лет какой-нибудь маленький человек спросит вас, а что сделал ты? Тогда, в 2020-м? Важно, чтобы было что ответить. Сделайте это для себя и для него.

Прямо сейчас. Не бойтесь. Это ещё не страх. Настоящий страх будет ждать вас завтра, если промолчите сегодня. И исчезнет он очень нескоро и снова вместе с целой страной, когда какая-нибудь другая девушка спросит уже других путчистов: «Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что сегодня ночью совершили государственный переворот, и какое из сравнений кажется вам более корректным: с 17-м или с 64-м годом?»…

А может с 2020-м?

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На видео: журналист Татьяна Малкина ("Независимая газета") на пресс-конференции членов ГКЧП, 19 августа 1991 г.

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