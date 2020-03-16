В Италии за сутки от коронавируса умерли 349 человек

16.03.2020, 20:51, Новости дня

За сутки в Италии умерли от коронавируса еще 349 человек, общее число погибших достигло 2158 человек, сообщил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

«Мы зафиксировали 414 выздоровлений, это больше чем вчера, их стало 2749», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что в воскресенье выздоровели 369 человек, в субботу – 527.

При этом умерли за сутки 349 человек, число жертв коронавируса достигло 2158. Накануне рост числа жертв составлял 368 случаев. В субботу сообщалось о 175 смертях.

Боррелли добавил, что динамика роста числа случаев заражения коронавирусом в Италии остается на уровне выше 3 тыс. за сутки, и теперь зараженных 28 тыс. человек.

«Новых случаев – 2470, это число снижается, хотя нам не поступили данные из Апулии и из автономной провинции Тренто. Но тренд, как вы видите, идет к снижению», – сообщил Боррелли.

Ранее Китай решил направить в Италию еще одну группу экспертов, а также поставить медицинские товары для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

Отметим, что коронавирус распространился за пределами Китая больше, чем в самой КНР. Эпицентром пандемии считается Европа, больше всего зараженных – в Италии.