Канада решила закрыть границы
16.03.2020, 20:51, Новости дня
Правительство Канады решило закрыть границы для недопущения распространения коронавируса, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
«Мы закрываем границы», – передает его слова ТАСС.
Границу оставляют открытой для канадцев и людей, которые имеют вид на жительство в Канаде. Также въезжать в страну смогут дипломаты и члены экипажей самолетов.
Международные рейсы будут принимать только аэропорты Ванкувера, Калгари, Монреаля и Торонто.
В пятницу стало известно, что коронавирусом заразилась супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо – Софи Грегуар-Трюдо. У самого Трюдо коронавирусной инфекции не обнаружили.
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