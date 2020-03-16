Мнение: Революция ради борьбы, эксплуатация эксплуататоров и наказание за невыплату зарплаты

16.03.2020, 20:50, Разное

1. Те, кто живёт в ожидании революции и новой попытки построения коммунизма в России, забывают, что воплощение их мечтаний в жизнь неизбежно обернётся для страны проблемами на много поколений вперёд. Даже если удастся избежать масштабной гражданской войны, неопостреволюционной России придётся снова противостоять всему капиталистическому миру, затрачивая на это огромные ресурсы. И даже если удастся сохранить военный паритет, это не будет гарантией успеха и выживаемости системы. Как это было в прошлый раз, напоминает коллега lrlay777:

https://olegmakarenko.ru/1789049.html?thread=729359737#t729359737

С самого начала становления марксизма марксистами же постоянно подчеркивалось: построение бесклассового общества будет сопровождаться на всех этапах сильнейшим противостоянием со стороны капитализма. При том наиболее опасным считалось прямое военное подавление.

Если бы случилось прямое военное подавление социалистического государства превосходящими силами капиталистов – тут бы нельзя было говорить про его неэффективность. Ну просто задушили в зародыше, не дав себя показать.

Но в том-то и дело, что социализм сам себя довёл до деградации. И про мягкую силу – мол, пропаганду вели, расшатывали… – не оправдание. Ну да, вели пропаганду и расшатывали – так они на то и враги! Что мешало коммунистам вести со своей стороны пропаганду и расшатывать? Собственно и вели на первых этапах, пока Коминтерн был. Даже небезуспешно. А потом замкнулись в себе, Коминтерн разогнали, чтобы не раздражать буржуйские страны. Отказались от серьёзной экспансии. А когда в борьбе наступает всегда только один, а второй только обороняется, то проигрыш второго – дело времени.

2. Читатель vnukkulaka считает, что при капитализме имеет место не столько «эксплуатация» работников капиталистом, сколько наоборот, «эксплуатация» капиталиста работниками. И вообще, говорить в данном случае о некой несправедливой эксплуатации (особенно по сравнению с коммунизмом) – несправедливо:

https://olegmakarenko.ru/1788032.html?thread=729085312#t729085312

Капитализм – это не про «эксплуатацию», ибо сейчас наёмные работники «эксплуатируют» капиталиста как бы не чаще, чем он их – на начальном этапе раскрутки, когда предприятие ещё не вышло на безубыточность а зарплата выплачивается; во время периодических кризисов, когда предприятие работает с убытком; во время, когда конкуренты выскочили вперед и предприятие не имеет прибыли, и т.д.

Капитализм – это про справедливость, потому что твои усилия оценивает не субъективно чиновник-бюрократ, а объективно рынок.

Про народный капитализм слышали? Работникам предприятия дарят в качестве премии акции или бонусы по их покупке по сниженной цене. Т.е. наёмные работники – заодно и акционеры своего предприятия, т.е. капиталисты.

3. Кстати, об уровне ответственности предпринимателей. Согласно действующему российскому законодательству, наказание за невыплату зарплаты составляет до 5 лет лишения свободы. Также, теоретически, бизнесмен может столкнуться с уголовным преследованием за любое нарушение контрактных обязательств:

https://lenta.ru/news/2020/02/17/zarplata/

В прошлом году число уголовных дел по экономическим статьям выросло в России на треть:

https://lenta.ru/news/2020/02/20/koshmar/

А теперь давайте честно ответим, несут ли подобную ответственность наёмные работники, которые не выполняют или плохо выполняют свою работу? За исключением отдельных специфических профессий, нет. Если вскроется, что работник полгода не работал, получая всё это время зарплату, его даже уволить будет не так-то просто.

На кого же коммунисты предлагают заменить предпринимателей, жизнь которых сложна, и которыми далеко не все готовы быть? На чиновников из раннего СССР, которых на хорошую работу мотивировала в том числе угроза расстрела? Или же на чиновников позднего СССР, которым наоборот, слишком многое спускали с рук?