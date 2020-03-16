Мнение: Идеальный шторм

16.03.2020, 20:49, Разное

Нефть продолжила свое катастрофическое падение. В пятницу был небольшой "отскок дохлой кошки", вызванный слишком резким падением прошлой недели и заявлением США о закупках нефти для стратегических резервов, но в понедельник все снова вернулось к прежней динамике. Три ведущие экономики очевидно попали в период затяжного падения, спровоцированного эпидемией, однако базовые проблемы были заложены до нее. Соответственно, рынок пытается нащупать ту точку равновесия, в которой придется существовать продолжительное время.

Обстановку усложняет фактор войны между Роснефтью и всей остальной нефтяной отраслью мира. Ни у кого нет сомнений, что эту войну Роснефть с треском проиграет, так как ресурсы и возможности противостоящих сторон несопоставимы, про уровень профессионализма управленцев даже неловко и говорить. Но задача возглавившей войну с Роснефтью Саудовской Аравии остается прежней – принуждение к миру на условиях победителя. Россия будет вынуждена рано или поздно, но принимать условия сделки ОПЕК+, сформулированные саудитами – дополнительное ограничение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки сверх прежних ограничений. Естественно, что условия новой сделки для России будут гораздо жестче, чем это было предложено в Вене – Саудовская Аравия и все остальные нефтяные страны сегодня несут убытки, а потому их придется возмещать. Естественно, за счет проигравшей стороны.

Пока же война продолжается, а потому нефтяные цены вынуждены учитывать и ее. Вполне возможно, что в ближайшие дни цена на нефть перевалит порог 30 долларов и будет снижаться еще. Логично, что рубль тоже дешевеет, а для нашей полностью зависимой от импорта экономики это означает отложенный буквально на пару месяцев взрывной рост цен практически на все. Специфика российского воровского капитализма в том, что на падающей нефти цена на бензин будет в лучшем случае оставаться прежней, а скорее всего, лишь возрастет – путинским друзьям нужно ведь компенсировать свои убытки. Воры же могут мыслить только в одной парадигме – залазить в чужой карман еще глубже. А если учесть, что они вполне обоснованно полагают, что в современной России все карманы – их собственность, то нелепо ожидать какого-то иного решения.

Все происходящее идет на фоне быстро (на самом деле даже стремительно) падающей легитимности правящего режима. Все опросы говорят о том, что "обнуление" путинского срока воспринимается населением крайне тяжело, и уж точно ничуть не более восторженно, чем пенсионная реформа. И в том, и другом случае аргументы власти либо вообще непонятны, либо их попросту нет. Люди чувствуют себя откровенно обманутыми, их попросту проигнорировали. Такое скотское отношение власти к народу оскорбляет даже вполне лояльных ранее к нынешнему президенту. Постепенно складывается картина идеального шторма, когда все проблемы начинают друг друга взаимно усиливать, переходя в резонанс. Ответ же у власти может быть только один – террор. Причем не точечный, как еще совсем недавно, а вполне массовый. Просто потому, что и недовольство выглядит уже вполне масштабным, затрагивающим буквально все общественные группы и страты.

Есть ли у режима возможности для введения прямого террора в отношении народа? Конечно. Помимо карателей Росгвардии и оттренированных в Сирии убийц женщин и детей у режима есть еще один резерв – банды социально близких к власти уголовников, которых осталось только вооружить по примеру братского наркорежима Венесуэлы. В свое время этот ресурс был использован властью при подавлении парламентского мятежа в 93 году. Какое-то время на нем можно держаться, но вот какое – это и есть основной вопрос. Из карателей и вооруженных уголовников можно создать неплохие зондеркоманды. Расстреливать безоружных в Бабьем Яру и сжигать жителей Хатыни такие банды могут вполне образцово, Но опора на наемников всегда плохо заканчивалась для тех, у кого не было иного ресурса поддержания своей власти.