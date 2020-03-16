 

Россиянам придется копить на подержанное авто целый год

16.03.2020, 20:45, Разное

Аналитики российского авторынка выяснили, как долго обычной российской семье придется копить средства на подержанный авто. В своих расчетах эксперты опирались на размер средней зарплаты в стране – 39 тысяч рублей, сообщает ToDay News Ufa. 

Специалисты выяснили, что при средней стоимости машин на вторичном рынке в 429 тысяч рублей на ее покупку потребуется порядка 11 месячных зарплат одного из супругов. Быстрее всего ее купят жители Екатеринбурга, Волгограда и Красноярска, где либо наблюдается рост доходов, либо снижение цен на подержанные автомобили. А жителям Иркутска придется копить дольше всех – почти полтора года. 



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