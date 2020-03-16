Финны попросили россиян не ездить в Финляндию

16.03.2020, 20:45, Разное

Представители Министерства иностранных дел Финляндии обратились к россиянам с просьбой временно не приезжать в их страну. Дипломаты пояснили, что от поездок стоит воздержаться из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, сообщает spbdnevnik.ru.

Сотрудники генконсульства отметили, что пограничные пункты пропуска работают в штатном режиме, однако авиасообщение между странами ограничено. В связи с этим попасть из России в соседнюю страну и вернуться будет затруднительно.