Опровергнута непроницаемость графена

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16.03.2020, 20:40, Новости дня

Команда физиков сообщила, что им удалось опровергнуть теорию, согласно которой графен является непроницаемым.

Графен является одной из модификаций чистого углерода, которая представляет собой листы одноатомной толщины с шестиугольной структурой связей. Он обладает огромным количеством уникальных свойств, поэтому ученые так заинтересованы в его изучении и применении. Ранее, например, считалось, что графен является непроницаемым. Недавно же физики из Манчестерского университета, Университета Неймегена, и Уханьского университета провели ряд опытов, результаты которых позволили понять, что распространенная теория является не совсем верной.

Эксперты зафиксировали просачивание водорода и подтвердили отсутствие пропускания других газов. Оказывается, непроницаемость графена выполняется вовсе не для всех веществ.



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