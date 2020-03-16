Мнение: Как выжить, если внезапно надо работать из дома (а там твои дети)

16.03.2020, 20:31, Разное

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выложен полезный гид по выживанию, если тебя внезапно отправили работать из дома, а твои дети из-за того же карантина теперь не в садике или школе, и постоянно отсвечивают рядом.

Фрилансеры эту науку давно знают, но офисным работникам лайфхаки могут пригодиться.

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Я какой день изучаю разные списки, чем заняться в карантине, но они, в основном, выглядят так, словно написаны для взрослых людей, у которых есть деньги, но нет детей и работы, и единственная проблема в самоизоляции – какую оперу посмотреть. 🙂

В то же время, если вы привыкли работать вне дома, то внезапно оказаться дома с работой и детьми – это совсем другой опыт. И поскольку я так живу уже лет восемь, хочу поделиться некоторыми своими соображениями.

1. Вам захочется спать. Во-первых, потому что вы привыкли, что дом – для отдыха. Во-вторых, потому что вы, скорее всего, очень задолжали своему организму. Если есть возможность в первые дни сделать именно это – обязательно отоспитесь.

2. Конечно, вы можете решить, что дома у вас будет больше времени на работу и на сон, потому что вы экономите пару часов на проезде. Точно также может решить и ваше начальство. Ваша важнейшая задача сейчас – бороться за нормальный рабочий режим и отделение его от времени досуга и отдыха. Если вы "все равно сидите дома", это не значит, что вы должны работать ночью или отказаться от выходных.

3. Хорошо, если у вас есть адекватные близкие взрослые, с которыми можно поделить домашние обязанности. К сожалению, особенно в отношении женщин, многие близкие либо отказывают в помощи "ну, тыжмать, вот и занимайся детьми", либо обещают, но саботируют ее. Типичные способы: пообещать заняться детьми, но каждые пять минут приходить к вам с "а вот тут в новостях еще пишут" или "заниматься" ими так, что вы будете каждые минут 15 слышать грохот и адские вопли и вынуждены будете выходить и разбираться, кормить, убирать, переодевать и так далее. Если ваши близкие – второго типа, планируйте жизнь так, будто помощи ждать не от кого. Есть вы, дети, ваша работа и вам желательно выжить. Отстройтесь эмоционально.

4. Пусть вы сидите дома временно, обустраивайте свое рабочее место так, словно оно постоянное. Чем вам комфортнее и привычнее, тем лучше. Если близкие (п. 3) адекватны, то вам пригодятся наушники, чтобы не отвлекаться на шум (если не очень – придется прислушиваться).

5. Возвращаюсь к режиму. Пытайтесь сохранить его похожим на рабочий. То есть если вы в 11 пили кофе, а потом ударно вкалывали до обеда и т.п., желательно продолжать в том же духе.

6. Главная опасность при попытке совмещения труда с присмотром за детьми – мысль "сейчас займусь детьми, домом, а потом, когда все уснут, переделаю работу". Идея поработать ночью, в благословенной тишине, посещает даже прирожденных жаворонков. Боритесь с ней. С детьми вы не сможете выполнить вторую часть плана – то есть отсыпаться днем. Поэтому такой режим истощит вас за 2-3 суток. К тому же дети будут тянуться за вами и тоже ложиться все позже. В идеале – вам перейти на детский режим. Вставать чуть раньше и ложиться чуть позже, чем они. К тому же, период сна с 9 вечера до 12 ночи – это именно то время и состояние, когда организм лучше всего борется с вирусами.

7. Если вы не будете гулять, вам и детям обязательно нужна некоторая физическая нагрузка. Хотя бы попрыгать под музыку с ютюба несколько раз в день. К тому же еще одна беда фрилансеров, особенно в стрессе – холодильник под рукой.

8. Игры и мультики. Я лично считаю, что все это детям можно. Проблема в другом – детям это довольно быстро надоедает. Если вы дадите им карт-бланш на все это, в какой-то момент вы обнаружите, что планшет играет, телевизор гремит… а дети все равно обклеивают батарею пластилином. Если до такого дошло, убирайте гаджеты. Пусть громят квартиру дальше (скажем, вам абсолютно некогда), но хотя бы без раздражающего телевизионного бормотания. А в идеале – ограничить гаджеты до такого состояния, чтобы дети с нетерпением ждали, когда будет можно. А в период, когда можно – увлеченно сидели и смотрели или играли. Наконец, чтобы гаджеты можно было использовать для сделок с детьми или в критических ситуациях, когда вам срочно нужны тишина и концентрация.

9. Полезные занятия и развлечения. Мой опыт подсказывает, что они могут быть какими угодно. Главное правило – идти на опережение. Задолбайте детей раньше, чем они задолбают вас. То есть заранее выделите, чем вы займетесь, выходите из-за рабочего стола и складывайте паззл, читайте книгу или что вы еще придумали с детьми, дайте им, скажем, минут 15 вашего интенсивного внимания – после этого они, скорее всего, какое-то время сами будут рады потусить без вас. Не обязательно доводить игры до конца, но полезно инициировать их и подсказывать, чем заняться. Обратный вариант – когда вы пытаетесь работать, а дети ноют, ноют, ноют, пока вы не сдаетесь и раздраженно что-то с ними не делаете. Он работает хуже.

10. Еще одна дилемма (особенно с мылышами). Когда убираться и готовить? Когда дети спят – пропадает драгоценное время. Когда бодрствуют – небезопасно. Я выбрала второй вариант. Убираться и готовить, пока дети активны, по возможности их привлекая, и конечно, максимально обеспечив безопасность (то есть никаких кастрюль на краю плиты и т.п.). Чтобы, когда дети, ура, заснули, вы могли и сами поработать или отдохнуть, а не разгребать все накопившееся.

11. Конечно, с детьми вменяемого возраста имеет смысл говорить и объяснить им ситуацию – это не каникулы, и вы работаете. Но это вы и без меня, наверняка, знаете. Наверное, лучше скажу, что вполне может быть, вы будете рыдать или орать на детей. Да, это может произойти, увы. Будьте к этому готовы, и вам будет легче остановиться.