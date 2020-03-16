 

Экс-солистка «Ленинграда» ушла из украинского шоу из-за Крыма

16.03.2020, 20:30, Новости дня

Экс-солистка российской группировки «Ленинград» Василиса Старшова ушла из украинского шоу «Голос страны», так как ее имя попало в базу скандального сайта «Миротворец».

Певица покинула шоу по собственному желанию, о ее решении уйти с проекта объявила в эфире программы ведущая.

Старшова успешно прошла этап слепых прослушиваний, все наставники повернулись к ней. Однако после первого эфира программы ее внесли в базу сайта «Миротворец» за то, что она выступала в Крыму в 2016 году на музыкальном фестивале «Золотая балка».

Девушка публиковала в своем Instagram открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне разрешить ситуацию, которая сложилась вокруг моего дальнейшего участия в проекте… Дело в том, что вскоре после того, как программа вышла в эфир, мое имя оказалось внесено «в черный список» базы данных сайта «Миротворец» как «нарушительницы государственной границы…» и «участницы пропагандистских акций России…».  Мое участие в съемках следующих этапов конкурса ставится сегодня под угрозу», – писала исполнительница.

Однако обращение к главе государства никак не повлияло на ситуацию.

Старшова была солисткой «Ленинграда» больше года, она покинула коллектив в 2017 году. 



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