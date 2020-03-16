 

Мнение: Площадь Ушакова на ремонте

16.03.2020, 20:20, Разное

Как и обещал, немного свежих фотографий площади Ушакова во время ремонта. В дополнение к вчерашнему материалу https://colonelcassad.livejournal.com/5711711.html.
Привычная площадь ныне выглядит как большая стройплощадка (вечером еще был сильный ветер, строительную пылюку гонял по площади), которая получит свой обновленный облик к 9 мая.
В целом, на моей памяти это самая масштабная реконструкция.

PS. Вчера на площади отлично посидели в кафешке с товарищами periskop.su (наконец то удалось развиртуализироваться, а то по ЖЖ знакомы уже лет 10) и flackelf (у него уже вышел репортаж о Севастополе – смотреть тут https://flackelf.livejournal.com/1233934.html), которые опробовали поезд до Севастополя. По итогам поездки на periskop.su выйдет большой обзорный репортаж о практических реалиях путешествия в Крым и Севастополь на поезде.
Сам я планирую опробовать поезд этим летом.

Источник: Colonel Cassad



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