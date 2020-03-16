 

Российские ученые, юристы и журналисты выступили против обнуления президентских сроков

16.03.2020, 20:15, Разное

Российские ученые, писатели, юристы и журналисты выступили против внесения поправок в Основной закон. Открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда опубликовано на сайте радиостанции «Эхо Москвы»

«Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму», — говорится в открытом письме.

Особую тревогу у подписавших вызвала поправка, обнуляющая президентские сроки Владимира Путина. Они назвали внесение подобного изменения «в корне противоправным, политически и этически неприемлемым».

Кроме того, претензии юристов вызвало изменение глав 3 – 8 Конституции. По их мнению, внесенные поправки вступают в противоречие с положениями неизменяемых 1 и 2 глав Основного закона. Также подписавшие недовольны и порядком принятия этих поправок, который они считают нелегитимным.

Под обращением подписались более 350 человек, среди них — кинокритик Антон Долин, журналист Леонид Парфенов, Илья Шаблинский и Елена Лукьянова, а также директор «Левада-центра» Лев Гудков и другие.

Напомним, президент Владимир Путин подписал 14 марта принятый Госдумой закон о поправках в Конституцию. До этого документ поддержали все региональные парламенты и Совет Федерации, сейчас он направлен для утверждения в Конституционный суд. По инициативе депутата Валентины Терешковой в проекте появилась поправка об «обнулении» президентских сроков, которая позволит Путину вновь стать кандидатом после 2024 года.

Источник: Новая газета



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