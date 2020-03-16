Китай направит в Италию еще одну группу экспертов и гумпомощь

16.03.2020, 20:12, Новости дня

Китай направит в Италию еще одну группу экспертов, а также поставит медицинские товары для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, об этом в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

Как говорится в сообщении МИД Китая, беседа состоялась 16 марта по инициативе итальянской стороны.

«Правительство Италии в последние дни приняло целый ряд решительных мер в связи с распространением эпидемии, китайская сторона выражает свою поддержку и уверена в том, что Италия сможет одержать победу. Мы в ближайшее время направим в Италию дополнительно еще группу экспертов, а также в меру своих возможностей предоставим медицинские товары и другую гуманитарную помощь», – приводит слова Си Цзиньпина РИА «Новости».

Председатель КНР отметил, что в Китае эпидемиологическая ситуация улучшилась, достигнуты важные промежуточные результаты, восстанавливается и социально-экономическое развитие страны.

«Мы будем как и раньше всеми силами бороться, чтобы как можно скорее одержать окончательную победу над эпидемией и вселить уверенность каждой стране в их борьбе и профилактике эпидемии», – подчеркнул он.

Конте выразил искреннюю благодарность от имени правительства Италии и итальянского народа Китаю за оказанную помощь в борьбе с инфекцией.

Ранее Китай уже направлял в Италию группу медицинских экспертов, а также гуманитарную помощь.

ВОЗ сообщала, что коронавирус распространился за пределами Китая больше, чем в самой КНР.