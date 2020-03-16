Звезда “Теории большого взрыва” Кейли Куоко съехалась с мужем через два года после свадьбы

16.03.2020, 20:10, Разное

В июне 2018 года Кейли Куоко и Карл Кук обменялись клятвами в любви и верности. С тех пор они съездили в медовый месяц (правда, во время него актриса угодила в больницу) и жили раздельно как ни в чем не бывало. В августе прошлого года Кейли подтвердила, что они с мужем не живут вместе:

Мы строим дом нашей мечты и собираемся жить под одной крышей вечность. Но, знаете, сейчас у нас весьма нетрадиционный брак – мы живем в разных местах и даже видимся не каждый день,

– сказала Кейли Куоко в интервью E! News и добавила, что они с мужем легко могут подкалывать этим друг друга в Instagram. И к марту 2020 года супруги, наконец, достроили свой “дом мечты”, расположенный в Лос-Анджелесе. В минувшие выходные 34-летняя актриса и звезда ситкома “Теория большого взрыва” опубликовала радостное селфи с Карлом и подписала одним словом, дополнив его эмоджи с поцелуями:

ДОМ.

Кейли и Карл уже перевезли на новое место жительства своих собак и даже пригласили друзей на ужин. Новоселы пока решили не снимать рум-тур, но некоторые детали дома попали на фотографии и видео. Например, просторная гостиная с серым диваном, кухня в сине-золотых тонах, огромная лужайка перед домом и бассейн, а также спальня с мягчайшей кроватью, из которой не хочется вылезать. Влюбленные уже обновили кухню и приготовили несколько блюд, а в сам дом Карл внес жену на руках – очень романтично.

Стоит отметить, что Кейли не первая из селебрити, кто не спешит налаживать общий быт с возлюбленным. Так, Гвинет Пэлтроу съехалась с супругом Брэдом Фэлчаком лишь через 1 год и 3 месяца после бракосочетания. Актриса объяснила паузу тем, что у них обоих есть дети подросткового возраста от предыдущих браков, и поэтому им не хотелось форсировать события.

Кейли Куоко и Карл Кук