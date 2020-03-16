Как заниматься спортом дома: эффективные тренировки от Валерии, Веры Брежневой и других звезд

16.03.2020, 20:10, Разное

В ближайшие несколько недель вести привычный образ жизни будет непросто, и это пора принять как данность. Походы по торговым центрам легко заменяет онлайн-шопинг, еду можно заказать с доставкой, а неудобные кресла кинотеатра превращаются-превращаются в… удобный домашний диван. Чтобы карантин не помешал планам похудеть к лету, спорт исключать не стоит: тем более, что эффективные тренировки с подручными средствами можно делать, не выходя из своей квартиры. Валерия, Наталья Чистякова-Ионова, Вера Брежнева, Елена Перминова, Ляйсан Утяшева и другие знаменитости доказывают это на собственном примере. Делимся нашими любимыми мотивационными видео с их участием.

Валерия

Регулярные тренировки делают мою жизнь более качественной, моя физическая выносливость помогает мне работать и отдыхать на полную катушку, и все рассуждения о возрасте – не более чем пустые разговоры. Я сегодняшняя превосхожу по силе и выносливости себя 20-летнюю, и мне это очень нравится. Каждый делает свой выбор сам,

– писала Валерия, выкладывая серию своих тренировок, которые она и в снег и в зной (а теперь и в карантин) делает прямо дома или в номере отеля.

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Публикация от VALERIYA (@valeriya)5 Ноя 2019 в 4:07 PST

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Публикация от VALERIYA (@valeriya)4 Мар 2020 в 4:50 PST

Вера Брежнева

На своем YouTube-канале певица поделилась тренировкой для укрепления ягодичных мышц и мышц пресса, оба занятия не потребуют никакого инвентаря, кроме коврика.

Если говорить о физической нагрузке, то я для себя объединяю три разных физических нагрузки: кардио-нагрузка, силовая нагрузка, которой я просто занимаюсь на коврике и иногда используя небольшие элементы типа резинки, утяжеления и третий элемент- это пилатес. Для меня он важен,

– делилась Брежнева с поклонниками.

Ляйсан Утяшева

Адептом здорового образа жизни является гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева. С поклонниками в Instagram она регулярно делится своими спортивными лайфхаками. Вот, например, Ляйсан показывала свою стандартную зарядку на свежем воздухе, которую легко повторять и дома. Всего пара минут утром, и тело будет более гибким, послушным и выносливым – уверяет спортсменка.

Улучшается не только самочувствие или фигура. Весь день, начатый с простого комплекса упражнений, строится по-другому! Недавно я посмотрела лекцию #TED, известного нейробиолога Венди Сузуки. Как вы думаете, о чем? О пользе зарядки! Теперь это научно доказанный факт! Согласно Венди Сузуки, сразу после окончания зарядки повышается уровень нейротрансмиттеров, таких как дофамин, серотонин, норадреналин, улучшается настроение, ваше внимание становится более собранным, как минимум на два часа после тренировки, а ваша реакция становится быстрее,

– пишет Ляйсан.

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Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)28 Окт 2019 в 3:08 PDT

Елена Перминова

Еще несколько лет назад Лена Перминова была благодарна за свое идеальное тело только генетике, но сейчас, как признается она сама, не видит своей жизни без спорта.

Записала для вас тренировку на ягодицы и ноги, для которой вам не понадобится профессиональный спортивный зал и вы вполне сможете все это выполнить у себя дома на коврике. Главное, чтобы было желание. Все делаем по 20 раз на каждую ногу.

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Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova)19 Ноя 2019 в 7:19 PST

Наталья Чистякова-Ионова

Попрыгать на скакалке, покачать пресс, потренировать ноги и ягодицы с помощью резинки, постоять в планке с утяжелителем – для всего этого вовсе не надо идти в спортивный зал. Хорошее настроение и заряд бодрости на весь день Глюкоза гарантирует.

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)30 Ноя 2016 в 5:49 PST

Полина Диброва

Будучи мамой троих детей, Полина Диброва знает толк в домашних тренировках. Под контролем своего тренера она регулярно делает круговую тренировку – одну из таких она и записала на видео.

Выпады назад, на каждую ногу 15 раз

Зашагивания на стул на каждую ногу 15 раз

Ягодичный мостик со сведением колен 20 раз

Подъем ноги, каждая по 30 раз

Подъем ноги горизонтально, каждая 30 раз

Ещё один ягодичный мостик 20 раз

Сведение лопаток 20 раз

Подъем рук в статике 30 раз

Два вида скручиваний по 30 раз,

– дала рецепт идеальной тренировки Диброва, посоветовав сделать три круга с такой последовательностью.

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Публикация от Полина Диброва (@polinadibrova)9 Ноя 2017 в 10:03 PST

Полина Киценко

Бизнес-леди Полина Киценко предлагает перенести тренировки из зала на открытые площадки. Вот такие упражнения, например, можно делать прямо у себя во дворе.

Лучший интерферон – тренировка на улице. Когда-то я буквально переписала свое здоровье, начав тренироваться на улице в любую погоду. Еще раз: сон, витамины, хорошее питание, уберите сахар, много и часто пейте, тренируйтесь на улице, желательно в перчатках. Про гигиену и так кругом сказано.

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Публикация от Polina Kitsenko (@polinakitsenko)14 Мар 2020 в 12:54 PDT