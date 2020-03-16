Дипломаты помогут тысячам россиянам, застрявшим за рубежом из-за противовирусных мер

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16.03.2020, 20:04, Новости дня

Российские диппредставительства помогут вернуться на родину гражданам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом из-за коронавируса. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, сейчас некоторые россияне столкнулись с проблемами из-за того, что иностранные государства закрывают границы и вводят экстренные меры, ограничивающие передвижение.

"Российские загранучреждения развернули работу по содействию россиянам. В каждом случае (а их тысячи) предпринимаются соответствующие меры: от составления вывозных списков до помощи в оформлении документов", – цитирует Захарову ТАСС.

По ее словам, понимая сложные обстоятельства, в которых оказались наши соотечественники за рубежом, российские посольства работают практически в круглосуточном режиме.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса COVID-19, была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Вскоре вирус распространился за пределы КНР. В данный момент случаи заражения зафиксированы более чем в 130 странах, число заболевших составляет более 170 тысяч человек. В России, по последним данным, выявлено 93 случая заражения.



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