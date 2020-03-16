Решительно, быстро и своевременно: российская опережающая стратегия борьбы с коронавирусом

16.03.2020, 20:04, Новости дня

Россия выстраивает систему онлайн-оповещения граждан о текущей ситуации с коронавирусом COVID-19. Вся информация будет обновляться в круглосуточном режиме, пообещал глава правительства Михаил Мишустин. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, сейчас в стране производится до ста тысяч тест-систем в сутки, их поставят во все регионы. По официальным данным, в РФ выявлено 93 случая коронавируса, из них 86 — завозные, 15 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением. Правительство предлагает опережающую стратегию по противодействию COVID-19.

Правительство сейчас — это своего рода общероссийский штаб по борьбе с коронавирусом. Создан специальный координационный совет, его возглавил сам премьер Михаил Мишустин. В нынешних условиях, когда каждый день в мире фиксируются сотни новых заболевших, главное — действовать решительно, быстро и своевременно. РФ пока это удается.

"Упреждающие меры, которые были нами приняты еще в феврале 2020 года, позволили серьезно ограничить распространение коронавируса в России. Мы должны сделать все, чтобы ситуация не развивалась так, как в других странах. И мы последовательно, в зависимости от развития пандемии, закрываем свои границы, — сообщил председатель российского правительства Михаил Мишустин. — Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса".

В Италии — почти 25 тысяч заразившихся, в Испании – 9,5 тысяч, в Германии — более 6 тысяч. В РФ заболевших 93 человека. Причем сейчас рост происходит уже за счет родных и близких тех, кто заразился за границей. И нужно применять дополнительные меры. В первую очередь, обеспечить строгий карантин. Особые меры поддержи правительство обеспечит для тех, кто на передовой борьбы с заразой — для медиков.

"Поручаю вам, Татьяна Алексеевна, совместно с Антоном Германовичем Силуановым создать специальный фонд для премирования врачей, которые, рискуя своей жизнью и здоровьем, особо отличились в борьбе с коронавирусом", — поручает Татьяне Голиковой глава правительства.

И еще одна новость для врачей и пациентов: больничные теперь можно будет выписывать дистанционно, без очного осмотра. В том случае, когда есть подтверждающие документы, что человек недавно приехал из страны, где произошла вспышка коронавируса. При этом получить листы нетрудоспособности смогут и проживающие с ними родственники и близкие. Позаботились и о регулярных выплатах для тех, кто на карантине.

"Оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом, до закрытия листа трудоспособности. Мы, Михаил Владимирович, определили, что это будет каждый пятый рабочий день, чтобы граждане, которые находятся под карантином, не теряли своего дохода", — подчеркивает зампред главы правительства Татьяна Голикова.

Всего под наблюдением в РФ находилось свыше 50 тысяч человек. 35 тысяч человек уже живут обычной жизнью. Но поликлиники и больницы готовы к любому сценарию. Мобилизованы мощности всех инфекционных стационаров в стране, развернуто более 55 тысяч коек, из них 28 тысяч — детские. Для лечения от коронавируса нередко требуются аппараты искусственной вентиляции легких. Их подготовлено 40 тысяч. А в случае особо тяжелых форм в наличие есть 124 аппарата экстрапаральной мембранной оксигенации.

"Вся медицинская инфекционная инфраструктура сегодня создана и готова к оказанию соответствующей медицинской помощи. Во всех медицинских организациях сегодня создан двухнедельный запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты, для каждой организации доведены рекомендации алгоритма действия по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, — перечисляет принятые меры Татьяна Голикова. — Готовы оказать медицинскую помощь сегодня 6 тысяч врачей-инфекционистов и почти 2 тысячи пульмонологов, более 18 тысяч медсестер".

Во время совещания министры, очевидно, следуя указаниям Роспотребнадзора, не касаются руками лица. Максимум платком. Среди других рекомендованных мер профилактики — чаще мыть руки, воздержаться от рукопожатий, соблюдать дистанцию, дезинфицировать рабочие поверхности. Ориентироваться надо исключительно на официальные данные.

"Недостаток информации всегда порождает ненужное беспокойство и необоснованные страхи. Мы уже видим, что на этой почве начинают возникать самые невероятные слухи, не имеющие ничего общего с реальностью, а иногда идет вброс откровенных фейков. Мы работаем максимально открыто, и у каждого человека должна быть возможность получать достоверную и актуальную информацию по всем каналам коммуникаций", — подчеркнул Мишустин.

Телевидение, радио, интернет, соцсети — чтобы у людей и органов власти всех уровней была четкая информация о принимаемых мерах, способах профилактики и текущей ситуации создан коммуникационный центр.

"Основная цель центра — стать единым окном, которое объединит ресурсы для оперативного принятия решения и управления инцидентами. Центр будет работать круглосуточно в режиме 24 на 7 и координировать работу министерств, ведомств, в том числе региональных", — рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Вся проверенная информация собрана на специально созданном едином портале Стопкоронавирус.РФ. Там описаны и симптомы, и меры предосторожности. Рассказано, что делать, если был контакт с больным. Параллельно протестировали и прямо во время совещания координационного совета запустили телефон единой бесплатной "горячей линии" — 8-800-2000-112.

– Если даете добро, готовы запускать, — обратился Чернышенко к премьеру Мишустину.

– Конечно.

– Спасибо.

В РФ уже проведено более 104 тысяч исследований на коронавирус. И тестировать будут быстрее и больше. Произведено 710 тысяч тест-систем, в регионы поставлено 427 тысяч тест-систем, 282 тысячи будут направлены в ближайшие пару дней. Слухи о том, что в стране якобы резко выросло количество пациентов с воспаление легких — самый настоящий фейк.

"Согласно предварительным оперативным данным, за истекший период 2020 года роста числа пневмоний и умерших от них не выявлено. То есть, у нас идет снижение даже по ряду субъектов Российской Федерации", — добавила Татьяна Голикова.

Уже запущен мониторинг доступности потребительских и медицинских товаров, анализируется "обратная связь" от граждан.

Сводку с самой свежей и полной информацией будут готовить ежедневно в 6 часов 30 минут утра. Каждый день будет готовить решения и координационный совет в правительстве по борьбе с распространение коронавируса в России.