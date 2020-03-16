В Лондоне остановлен олимпийский квалификационный турнир по боксу

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16.03.2020, 20:04, Новости дня

Проходящий в Лондоне олимпийский квалификационный турнир по боксу остановлен из-з пандемии коронавирусной инфекции. Ориентировочное время возобновления соревнований – май.

Турнир стартовал 14 марта, но был остановлен через два дня. Это было сделано из соображений безопасности. Также было решено отложить отборочный турнир боксеров в Америке и финальный отборочный турнир.

Как сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев, все российские боксеры будут в срочном порядке вывезены из британской столицы. Также Кремлев высказался за перенос самой Олимпиады.



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