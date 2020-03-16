США лишились большей части своих стратегических бомбардировщиков?

16.03.2020, 20:00, Разное

Несмотря на колоссальный бюджет Пентагона, осваиваемый американскими корпорациями, кажущаяся незыблемой военная мощь США все более становится под вопросом. Недавно мы рассказывали, как из-за экономии средств планируется рекордное уменьшение поголовья основных «рабочих лошадок» ВМС США – ракетных эсминцев «Арли Берк» и крейсеров «Тикондерога». Теперь же под нож идет ударная сила ВВС США.

В очередную фазу геополитического противостояния с Пекином и Москвой Вашингтон входит с самым малочисленным составом своей бомбардировочной авиации за всю историю, о чем с тревогой трубят американские военные и эксперты. Общая тенденция пока такова, что в ближайшие годы «стратегов» в распоряжении Пентагона станет еще меньше.

Основу дальней авиации США составляют стратегические бомбардировщики B-1, B-2 и B-52. «Стратеги» весьма эффективны, поскольку служат одновременно двум целям. Во-первых, они являются составной частью «ядерной триады» и выполняют функцию «ядерного сдерживания», будучи готовыми нанести ракетно-бомбовый удар. Во-вторых, Вашингтон, разнося демократию по всему миру, активно применяет тяжелые бомбардировщики в обычных войнах. В ближневосточных конфликтах B-1, B-2 и B-52т оказывали воздушную поддержку американским военным. Подсчитано, что на их вылеты пришлось всего 20% от общего количества, но именно они сбросили на головы противников США 76% смерти с небес.

Сегодня именно стратегическую авиацию американские военные и эксперты считают наилучшим средством сдерживания таких стран, как Китай, Северная Корея, Иран и Россия. Это обусловлено большой дальностью полета таких бомбардировщиков, высокой полезной нагрузкой и возможностью поражать цели крылатыми ракетами воздушного базирования со значительного удаления. Генерал ВВС США генерал Джон Майкл Ло по этому поводу заявляет:

Реальность такова, что широкий спектр боевых задач сегодня просто невозможно выполнить без стратегических бомбардировщиков.

Хорошая новость для всех противников США заключается в том, что дела со «стратегами» у Пентагона пока идут неважно. К концу «Холодной войны» Вашингтон располагал порядка 400 таких крылатых убийц. Однако по целому ряду причин в ближайшем будущем их может остаться всего 140 штук.

Так, с пятидесятых годов основу стратегической дальней авиации ВВС США составляли Boeing B-52 Stratofortress, каждый из которых должен был готов сбросить на СССР по 2 термоядерных бомбы. Невероятно, но эти «старички» до сих пор в строю и активно применяются, что возможно благодаря их модернизации. В ближайшие годы запланировано переоснащение B-52H в количестве 78 штук. На них будут заменены двигатели на более современные и мощные, но точные сроки и конечная стоимость пока не определены, поскольку неизвестно реальное состояние проводки и многих деталей, что выяснится только после вскрытия корпуса пожилого ветерана.

Старый конь борозды не испортит, но то, что ВВС США продолжают возиться со столь возрастными самолетами, кое о чем говорит. Как известно, на смену B-52 был разработан и принят на вооружение сверхзвуковой B-1 Lancer. Пентагон закупил у производителя сотню таких стратегических бомбардировщиков, которые в дальнейшем были переделаны и под использование обычных вооружений. Каждый обошелся в 283,1 миллиона долларов по ценам девяностых годов.

Самолеты активно использовались в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии. 10 были потеряны в результате авиакатастроф. Из-за высокой стоимости обслуживания ВВС списали еще 30, и теперь в строю остается только 61 машина. Из-за постоянного применения бомбардировщики находятся не в лучшем состоянии, по некоторым данным, реально боеспособны только 10% оставшихся. Запланирована программа модернизации до 2038 года, но из-за дороговизны Пентагон рассматривает возможность списания еще 17 B-1 Lancer, чтобы за счет экономии на них сохранить остальные.

Наконец, надо упомянуть про B-2 Spirit. Это уникальный самолет, созданный с применением технологий стелс. Пентагон рассчитывает на них, как средство прорыва через ПВО потенциальных противников. Все бы хорошо, но против «стратега» играет его стоимость. Каждый обошелся бюджету в сумму порядка миллиарда долларов, а всего их в строю два десятка. Упомянутый генерал Джон Майкл Ло практически рвет на голове волосы:

Запрос бюджета на 2021 финансовый год отменяет программу модернизации системы защиты B-2 и ставит нашего единственного боевого бомбардировщика-невидимку на путь досрочного списания.

И это хорошая новость для всех, кто не желает, чтобы его походя «отдемократили».

Источник https://narodreporter.livejournal.com/191867.html