 

США лишились большей части своих стратегических бомбардировщиков?

16.03.2020, 20:00, Разное

Несмотря  на колоссальный бюджет Пентагона, осваиваемый американскими  корпорациями, кажущаяся незыблемой военная мощь США все более становится  под вопросом. Недавно мы рассказывали,  как из-за экономии средств планируется рекордное уменьшение поголовья  основных «рабочих лошадок» ВМС США – ракетных эсминцев «Арли Берк» и  крейсеров «Тикондерога». Теперь же под нож идет ударная сила ВВС США.

В  очередную фазу геополитического противостояния с Пекином и Москвой  Вашингтон входит с самым малочисленным составом своей бомбардировочной  авиации за всю историю, о чем с тревогой трубят американские военные и  эксперты. Общая тенденция пока такова, что в ближайшие годы «стратегов» в  распоряжении Пентагона станет еще меньше.

Основу дальней авиации США составляют стратегические  бомбардировщики B-1, B-2 и B-52. «Стратеги» весьма эффективны, поскольку  служат одновременно двум целям. Во-первых, они являются составной  частью «ядерной триады» и выполняют функцию «ядерного сдерживания»,  будучи готовыми нанести ракетно-бомбовый удар. Во-вторых, Вашингтон,  разнося демократию по всему миру, активно применяет тяжелые  бомбардировщики в обычных войнах. В ближневосточных конфликтах B-1, B-2 и  B-52т оказывали воздушную поддержку американским военным. Подсчитано,  что на их вылеты пришлось всего 20% от общего количества, но именно они  сбросили на головы противников США 76% смерти с небес.

Сегодня  именно стратегическую авиацию американские военные и эксперты считают  наилучшим средством сдерживания таких стран, как Китай, Северная Корея,  Иран и Россия. Это обусловлено большой дальностью полета таких  бомбардировщиков, высокой полезной нагрузкой и возможностью поражать  цели крылатыми ракетами воздушного базирования со значительного  удаления. Генерал ВВС США генерал Джон Майкл Ло по этому поводу  заявляет:

Реальность такова, что широкий спектр боевых задач сегодня просто невозможно выполнить без стратегических бомбардировщиков.

Хорошая новость  для всех противников США заключается в том, что дела со «стратегами» у  Пентагона пока идут неважно. К концу «Холодной войны» Вашингтон  располагал порядка 400 таких крылатых убийц. Однако по целому ряду  причин в ближайшем будущем их может остаться всего 140 штук.

Так,  с пятидесятых годов основу стратегической дальней авиации ВВС США  составляли Boeing B-52 Stratofortress, каждый из которых должен был  готов сбросить на СССР по 2 термоядерных бомбы. Невероятно, но эти  «старички» до сих пор в строю и активно применяются, что возможно  благодаря их модернизации. В ближайшие годы запланировано переоснащение  B-52H в количестве 78 штук. На них будут заменены двигатели на более  современные и мощные, но точные сроки и конечная стоимость пока не  определены, поскольку неизвестно реальное состояние проводки и многих  деталей, что выяснится только после вскрытия корпуса пожилого ветерана.

Старый  конь борозды не испортит, но то, что ВВС США продолжают возиться со  столь возрастными самолетами, кое о чем говорит. Как известно, на смену  B-52 был разработан и принят на вооружение сверхзвуковой B-1 Lancer.  Пентагон закупил у производителя сотню таких стратегических  бомбардировщиков, которые в дальнейшем были переделаны и под  использование обычных вооружений. Каждый обошелся в 283,1 миллиона  долларов по ценам девяностых годов.

Самолеты активно  использовались в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии. 10 были потеряны в  результате авиакатастроф. Из-за высокой стоимости обслуживания ВВС  списали еще 30, и теперь в строю остается только 61 машина. Из-за  постоянного применения бомбардировщики находятся не в лучшем состоянии,  по некоторым данным, реально боеспособны только 10% оставшихся.  Запланирована программа модернизации до 2038 года, но из-за дороговизны  Пентагон рассматривает возможность списания еще 17 B-1 Lancer, чтобы за  счет экономии на них сохранить остальные.

Наконец, надо упомянуть про B-2 Spirit. Это уникальный самолет, созданный с применением технологий  стелс. Пентагон рассчитывает на них, как средство прорыва через ПВО  потенциальных противников. Все бы хорошо, но против «стратега» играет  его стоимость. Каждый обошелся бюджету в сумму порядка миллиарда  долларов, а всего их в строю два десятка. Упомянутый генерал Джон Майкл  Ло практически рвет на голове волосы:

Запрос  бюджета на 2021 финансовый год отменяет программу модернизации системы  защиты B-2 и ставит нашего единственного боевого  бомбардировщика-невидимку на путь досрочного списания.

И это хорошая новость для всех, кто не желает, чтобы его походя «отдемократили».    

Источник https://narodreporter.livejournal.com/191867.html

Источник: Теория элит



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