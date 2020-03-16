Мнение: ФС “Разморозка”. Сезон 15 “Гроза над полем”

16.03.2020, 19:35, Разное

Публикую новый сезон и будем его разбирать, сначала без заданий теста.

Я решила опубликовать сразу все 4 серии, потому что в сезоне много параллельных ситуаций, в которых хорошо видно, что такое контекст.

Контекст – это поле, то распределение сил, которое есть благодаря сложившимся условиям, большую часть из которых вы (в данном случае герои) сложили сами.

Сейчас все, кто не видел сезон вчера на тестировании, должны внимательно его посмотреть, а потом попытаться ответить на вопросы.

Смотревшим вчера тоже лучше пересмотреть все серии, чтобы ответить на вопросы.

1-я серия 15-го сезона

2-я серия 15-го сезона

3-я серия 15-го сезона

4-я сери 15-го сезона

И вопросы.

Вопросы будут касаться тех самых параллелей.

1.

КСЖ пришел поговорить с Дианой.

Печорин пришел поговорить с Беллой.

Оба мужчины пришли к своим бывшим женам.

Опишите расстановку сил. Пока своими словами, как понимаете. Потом я расскажу, как правильно описывать расстановку сил в поле. Оба получили отпор, но по разным причинам.

2.

Абай вышел поговорить с Печориным.

Кирилл пришел поговорить с Кайратом.

Опишите отличие, но не самих персонажей, а именно разную расстановку в поле.

3.

КСЖ пытается избавиться от соперника (Печорина).

Абай пытается избавиться от соперников (Клима и Печорина).

Опишите как методы зависят от расстановки сил в поле. Почему таким образом избавляются, а не иначе.

4.

Золушка отвечает на ревнивые нападки Онегина.

Алиса отвечает на ревнивые нападки КСЖ.

В чем разница и как это зависит от расстановки сил в поле?

5. Сами опишите другие параллели, если поняли, что это такое. И выделите их отличие именно в расстановке сил в поле.

Что имеет значение для такой расстновки, можете обобщить?

Только от этого зависит течение конфликта и управлением им.