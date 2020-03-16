В мире: Спасение от коронавируса Трамп готовил только для Америки

16.03.2020, 19:55, Новости дня

Дональд Трамп попытался выкупить немецкую биотехнологическую фирму – разработчика вакцины от коронавируса. Эта новость вызвала скандал в Германии – согласно утечке, за миллиард долларов США планировали получить полные права на препарат и использовать его только для лечения американцев. Пока продажа компании приостановлена. Однако эксперты уверены: если американцы чего-то хотят – они это получат.

Президент Дональд Трамп в начале марта пытался перекупить немецких ученых из фирмы CureVac, работающих над вакциной против коронавируса, сообщила берлинская газета Welt am Sonntag. По ее данным, американское правительство готово было выложить немецким специалистам один миллиард долларов. Также подразумевалось, утверждает газета, что готовая вакцина предназначена «только для Соединенных Штатов». Эта новость в понедельник шокировала общественное мнение Германии.

При этом представитель Минздрава ФРГ подтвердил, что кабинет Ангелы Меркель заинтересован в разработке лекарства против коронавируса в Евросоюзе и находится в постоянном контакте с той же компанией CureVac. Немецкие власти стараются тоже удержать эту фирму финансовыми предложениями, сообщила Welt am Sonntag. Отметим, что частная компания CureVac работает совместно с Институтом имени Пауля Эрлиха – государственной структурой, которая подчиняется напрямую правительству ФРГ.

Как добавляет The New York Times, со ссылкой на свои источники, чиновники США заверяли в ходе переговоров, что они, разумеется, поделятся с другими странами любыми достижениями в области вакцин. Однако немецкие власти, похоже, все равно были потрясены сообщением о контактах Вашингтона с фирмой CureVac.

Проявлением борьбы за авторство вакцины между Германией и Соединенными Штатами пресса считает внезапные перестановки в руководстве CureVac. Так, 3 марта на сайте компании сообщалось, что председатель ее правления Дэн Меничелла посетил США по приглашению Белого дома, где встречался с Трампом и вице-президентом Майком Пенсом. А 11 марта, на том же сайте опубликовали заявление, что Меничелла уступает пост руководителя фирмы ее основателю Ингмару Херру. Причина ухода топ-менеджера не уточнялась.

В тот же день Меркель заявила, что 60-70% населения Германии могут заразиться коронавирусом. В минувшую среду Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию, центром которой стала Европа. Как сказал в понедельник немецкий телеканал N-TV, число инфицированных вирусом Covid-19 в стране выросло до 6,2 тысяч человек, 14 человек скончалось.

Накануне ФРГ объявила о закрытии своих границ с несколькими сопредельными государствами: Данией, Люксембургом, Швейцарией и Австрией. Пик заражения коронавирусом в Германии не достигнут, цитировал ТАСС главу МВД Германии Хорста Зеехофера.

В этой ситуации сообщения о том, что США пытаются выкупить CureVac или заполучить эксклюзивные права на вакцину, воспринимаются как удар со стороны союзника, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. «Это одна из главных политических новостей в Германии. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Германия не продается. «America First» (Америка превыше всего – прим. ВЗГЛЯД) начинает уже раздражать. Немцы не понимают, почему американцы ведут себя с Германией как с вассалом», – отметил Рар.

Он уверен, что немецкое правительство действительно будет стремиться удержать CureVac под контролем, и не дать американцам перекупить фирму. Но, добавил Рар, «есть риск того, что если американцы чего-то хотят – они это получают: будут покупать нужную им информацию или заниматься шпионажем».

Игра стоит свеч. CureVac – весьма известный игрок на фармацевтическом рынке, отметил газете ВЗГЛЯД профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов. Действительно, несмотря на сравнительную молодость (фирма работает с 2000 года), компания сотрудничает с такими гигантами, как Jenssen Pharmaceuticals и Johnson& Johnson в разработке вакцин от гриппа, в нее инвестирует фонд Билла и Мелинды Гейтс. С 2015 года фирма участвует в международной программе IAVI по разработке вакцины против СПИДа.

И наконец, самое главное – мажоритарный инвестор компании Дитмар Хопп на днях пообещал: CureVac может разработать вакцину уже к осени, правда многое зависит от того же самого института имени Пауля Эрлиха.

Что касается США, то, как сообщило Associated Press со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, то клинические испытания по оценке эффективности и безопасности вакцины, предназначенной для защиты от Covid -2019, начались уже в понедельник в научно-исследовательском центре в Сиэтле. А две недели назад вице-президент Майк Пенс предупредил, что готовая вакцина вряд ли появится до конца 2020 года.

«Предложение Трампа немецкой фирме говорит о том, что президент США сильно сомневается в потенциале собственных ученых», – заметил профессор Щелканов. Претензии на Вашингтона на «эксклюзивные права», по мнению эксперта, означают следующее: «Видимо, Трамп собирается купить патент на некий вакцинный препарат и проводить у себя сертификацию вакцины на территории Соединенных Штатов. Cертифицировать вакцину не то же самое, что создать препарат. Это значит проверить ее безопасность».

При поддержке администрации Трампа этот бизнес-проект будет иметь успех в своей стране, в Евросоюзе и в других странах-сателлитах США, предположил эксперт, но подчеркнул:

«Подобная позиция не соответствует медицинской этике.

Производство вакцины от коронавируса – это не бизнес, это важная социальная функция государств и международных организаций».

С другой стороны, представитель нынешних инвесторов CureVac, немецкий бизнесмен Кристоф Хеттих сообщил в понедельник изданию Mannheimer Morgen: «Мы хотим разработать вакцину для всего мира, а не для отдельно взятых стран». Если же США продолжат попытки купить CureVac, то правительство Германии может даже пойти на национализацию компании, предположил политолог Рар.