США прекращают отправку военных в Европу из-за коронавируса
16.03.2020, 19:53, Новости дня
Руководство вооруженных сил США заявило в понедельник, что прекращает отправку военнослужащих и техники в Европу для проведения крупных учений в связи со вспышкой коронавируса.
Ранее уже было решено сократить масштаб учений под названием Defender-Europe 20, а теперь Соединенные Штаты предприняли дополнительную меру предосторожности.
«Здоровье, безопасность и готовность наших военных, гражданского персонала и членов их семей – наша главная забота», – говорится в заявлении вооруженных сил.
По всему Евросоюзу власти ужесточают пограничный контроль внутри обычно открытой Шенгенской зоны в попытке сдержать распространение вируса.
Несколько стран запретили проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных, культурных и религиозных. Вирусом заразились уже 169000 человек по всему миру, более 6 500 скончались.
С января Армия США отправила в Европу 6000 военнослужащих и около 9000 единиц транспорта и техники.
На прошлой неделе в вооруженных силах заявили, что командующий силами США в Европе мог заразиться коронавирусом во время конференции с европейскими военачальниками в Висбадене, Германия.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет