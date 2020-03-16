США прекращают отправку военных в Европу из-за коронавируса

16.03.2020, 19:53, Новости дня

Руководство вооруженных сил США заявило в понедельник, что прекращает отправку военнослужащих и техники в Европу для проведения крупных учений в связи со вспышкой коронавируса.

Ранее уже было решено сократить масштаб учений под названием Defender-Europe 20, а теперь Соединенные Штаты предприняли дополнительную меру предосторожности.

«Здоровье, безопасность и готовность наших военных, гражданского персонала и членов их семей – наша главная забота», – говорится в заявлении вооруженных сил.

По всему Евросоюзу власти ужесточают пограничный контроль внутри обычно открытой Шенгенской зоны в попытке сдержать распространение вируса.

Несколько стран запретили проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных, культурных и религиозных. Вирусом заразились уже 169000 человек по всему миру, более 6 500 скончались.

С января Армия США отправила в Европу 6000 военнослужащих и около 9000 единиц транспорта и техники.

На прошлой неделе в вооруженных силах заявили, что командующий силами США в Европе мог заразиться коронавирусом во время конференции с европейскими военачальниками в Висбадене, Германия.