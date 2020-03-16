 

Анну Семенович не смущают отношения с мужчиной младше ее

16.03.2020, 19:53, Разное

Анна Семенович порассуждала о взаимоотношениях мужчин и женщин. Артистка сообщила, что для нее имеет значение возраст избранника.
Анна Семенович не желает рассказывать о своей личной жизни, но любит порассуждать о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. Артистка заявила, ее не смущало бы различие в возрасте, а именно, когда жительница влюбляется в мужчин младше себя. Певица считает, силой обладают только чувства, а возраст – это лишь цифры.

В шоу-бизнесе существует много случаев отношений звезд с молодыми партнерами, а статистика неутешительна. Такие романы, где разница в возрасте большая, редко завершаются благополучно. Но существует и исключения. Например, Алла Пугачева и Максим Галкин построили счастливую семью. Лера Кудрявцева и Игорь Макаров, у которых разница в возрасте 16 лет, вместе уже 7 лет и воспитывают дочь.



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