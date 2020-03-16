 

Май Абрикосов ответил Марии Голубкиной, раскритиковавшей «дурно пахнущих» бабушек в церкви

16.03.2020, 19:53, Разное

Бывший участник «Дом-2» Май Абрикосов продолжает следить за новостями шоу-бизнеса, периодически высказывая своё мнения по поводу различных событий. Накануне он решил ответить артистке Марии Голубкиной, которая в недавнем ролике раскритиковала бабушек, посещающих церковь.
По словам актрисы, от них исходил очень неприятный запах. В какой-то момент возле неё прошел мужчина, от которого пахло дорогим одеколоном, из-за чего знаменитость начала думать о чем-то романтическом. «После этого я сделала вывод: пусть бабки воняют, будем молиться», – заявила Голубкина в конце ролика. Абрикосов раскритиковал данное видео, приведя пример из собственной жизни.

Как оказалось, в своё время отец мужчины умер от рака, «превратившись из богатыря в скелет». Абрикосов ежедневно ухаживал за ним, но ему и в голову не приходило обнюхивать его. Сам экс-участник «Дом-2» также ходит в деревенскую церковь и пока не замечал «дурно пахнущих» людей, которых актриса описала в своем видео.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Двое подозреваемых в шпионаже российских дипломатов покинули Болгарию

02.01 / В Депздраве напомнили об опасности употребления хранившихся более суток салатов

09.01 / Ученые рассказали о пользе квашеной капусты и других ферментированных продуктов

08.02 / Пропавший три месяца назад правнук Иосифа Сталина до сих пор не найден в Москве

15.03 / Режиссёр Питер Джексон снимет документальный фильм о ливерпульской рок-группе The Beatles

06.03 / Мнение: «Пущай полетает», как отключить самовоспроизведение и все возможные варианты мелодий

17.01 / Премьер Украины Гончарук подал в отставку

02.01 / Телеведущая Ангелина Вовк ждет от своего возлюбленного кольцо

08.03 / Со смартфоном Xiaomi Mi Mix 4 может дебютировать беспроводная зарядка на 40 Вт

04.01 / Мнение: Переименование Голландии, рост ВВП стран Европы и конец дешёвого интернет-импорта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика