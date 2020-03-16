Май Абрикосов ответил Марии Голубкиной, раскритиковавшей «дурно пахнущих» бабушек в церкви

16.03.2020, 19:53, Разное

Бывший участник «Дом-2» Май Абрикосов продолжает следить за новостями шоу-бизнеса, периодически высказывая своё мнения по поводу различных событий. Накануне он решил ответить артистке Марии Голубкиной, которая в недавнем ролике раскритиковала бабушек, посещающих церковь.

По словам актрисы, от них исходил очень неприятный запах. В какой-то момент возле неё прошел мужчина, от которого пахло дорогим одеколоном, из-за чего знаменитость начала думать о чем-то романтическом. «После этого я сделала вывод: пусть бабки воняют, будем молиться», – заявила Голубкина в конце ролика. Абрикосов раскритиковал данное видео, приведя пример из собственной жизни.

Как оказалось, в своё время отец мужчины умер от рака, «превратившись из богатыря в скелет». Абрикосов ежедневно ухаживал за ним, но ему и в голову не приходило обнюхивать его. Сам экс-участник «Дом-2» также ходит в деревенскую церковь и пока не замечал «дурно пахнущих» людей, которых актриса описала в своем видео.