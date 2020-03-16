 

На рынке появились ноутбуки с новыми процессорами AMD Ryzen 4000

16.03.2020, 19:53, Разное

В продажу поступили новые ноутбуки с долгожданными процессорами Ryzen 4000. Разработчиком этих чипов является американская компания AMD.
Мобильные «гибриды» фирма из США презентовала еще на старте нынешнего года, но только 16 марта ноутбуки с процессорами AMD выходят на рынок. Согласно имеющейся информации, первыми появятся высокопроизводительные устройства Ryzen 4000, касательно энергоэффективных никаких сведений нет.

AMD при этом увеличила перечень наиболее высокопроизводительных APU. Если до этого данных моделей было только две – 7 4800H и 5 4600H, то ныне их уже шесть. Например, компания представила Ryzen 9 4900H, о котором пресса сообщала прежде, а также три вариации основных процессоров, сконструированные, возможно, по заказу от азиатской фирмы Asus. Не исключается, что совсем скоро появятся многочисленные обзоры новых чипов, и аналитики сложат полноценное мнение об их параметрах.



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