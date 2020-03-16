Налоговая милиция раскрыла в Кривом Роге подпольный алкогольный цех

16.03.2020, 19:53, Новости дня

В Кривом Роге Днепропетровской области налоговая полиция прекратила деятельность подпольного цеха по производству алкоголя, сообщает “112 Украина”. Производство обнаружили в рамках кампании “Акциз-2020”.

“Есть ресурс, интернет, мы через него вышли, где-то месяца, наверное, три-четыре занимались этой сеткой. Вышли в Кривом Роге на частное домостроение, в котором осуществлялось изготовление”, – цитирует портал и.о. начальника ГФС Днепропетровской области, полковника налоговой полиции Сергея Пенькова.

Продукцию подозреваемые фасовали в полиэтиленовые бутылки и использовали картонные упаковки с реквизитами марок известных алкогольных брендов мира.

“Изъято 1,200 т основы для производства спиртных напитков, 270 упаковок готовой продукции в объеме 2,3 л, помимо этого, изъято 300 л бренди, 100 л виски и 100 л рома”, – рассказал старший уполномоченный ГФС в Днепропетровской области Михаил Василенко.

По данным “112 Украина”, незаконный цех открыли в гараже вероятного организатора преступной группировки Дениса Котяша. Следствие установило еще четырех участников этой группировки.

“Все люди, организаторы этой группировки, вернее, уже были судимы за незаконное изготовление алкогольных напитков в 2016 году, но отделались штрафом и заново осуществляли эту деятельность”, – сообщил Пеньков.

Общая стоимость изъятой подакцизной продукции и наличных составила 973 тыс. грн, образцы алкогольных напитков и спирта отправлены на экспертизу.