В Житомирской и Черновицкой областях надо ввести режим чрезвычайной ситуации – Зеленский

16.03.2020, 19:53, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести в Черновицкой и Житомирской областях режим чрезвычайной ситуации с 17 марта. Об этом он сказал в видеообращении, которое размещено на странице Офиса президента в Facebook.

“В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно в Черновицкой и Житомирской областях, ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года”, – заявил президент, перечисляя меры, которые должен принять Кабинет Министров в рамках борьбы с распространением инфекции.

Зеленский подтвердил, что в Украине зарегистрировано пять случаев заражения. Всего обработано 79 подозрений на коронавирус, 64 не подтвердились, еще 10 изучают в лаборатории, отметил глава государства.

Звернення Володимира Зеленського щодо заходів, які допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Володимир Зеленський розповів про низку невідкладних заходів, що допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Крім того, Президент обіцяє максимально часто інформувати співгромадян про актуальну ситуацію щодо протидії недузі. Posted by Офіс Президента України on Esmaspäev, 16. märts 2020

Одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась 13 марта. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

В Черновицкой области режим чрезвычайной ситуации областные власти ввели на период с 14 марта по 3 апреля. Закрыты кинотеатры, театры, развлекательные заведения, детские развлекательные центры и спортивные комплексы. В области запретили проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 50 человек (кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти), а также отправили все учебные заведения на карантин (учебный процесс должен проходить дистанционно).

Аналогичные ограничительные меры были введены в Радомышле Житомирской области, где был зарегистрирован летальный случай.