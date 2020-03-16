Коронавирус у нас в Онтарио

16.03.2020, 19:52, Разное

Онтарио не закрывается. Инфицированных прибавилось

Posted on Sunday, March 15, 2020

По мере того как общественные мероприятия, занятия в школах, колледжах, университетах, а также различные спортивные соревнования и культурные события отменяются, опасения по поводу закрытия границ Онтарио всё больше беспокоят жителей.

Тем не менее, сообщает телеканал CityNews, провинция Онтарио в настоящее время не рассматривает возможность закрытия, продолжая принимать усиленные меры по сдерживанию вируса COVID-19.

Кроме того, в своём заявлении канцелярия премьера призвала онтарийцев быть осторожными в выборе информации.

«Мы просим, чтобы в это время жители Онтарио проявляли особую осторожность, полагаясь на информацию из достоверных источников», – сказала Ивана Елич (Ivana Yelich), пресс-секретарь канцелярии премьера.

Тем временем в воскресенье в Онтарио было выявлено 42 новых случая заражения вирусом COVID-19. что увеличило число заболевших в провинции до 145 человек.

Пятеро пациентов полностью вылечились. Фатальных исходов в Онтарио не было.

Фото Frank Gunn (CANADIAN PRESS).

Онтарио: новое законодательство для ушедших в неоплачиваемый отпуск

Posted on Sunday, March 15, 2020

Правительство Онтарио собирается принять новый закон, «защищающий работников, которым приходится брать неоплачиваемый отпуск в периоды самоизоляции или карантина».

В пресс-релизе канцелярия премьер-министра сообщается, что законодательство будет включать в себя указание работодателям обеспечить безопасный отпуск для тех, кому требуется самоизоляция или карантин, либо уход за тем, кто должен это сделать. Новый закон также отменит необходимость в больничной справке, перед уходом на такой вынужденный перерыв.

Более подробная информация ожидается в ближайшие дни.

Фото Josef Fazio.

Медицинская ассоциация Онтарио: все плановые операции должны быть отложены

Posted on Sunday, March 15, 2020

Медицинская ассоциация Онтарио (Ontario Medical Association – OMA) заявила, что вся несущественная медицинская помощь и запланированные операции будут временно приостановлены, поскольку провинция максимально направляет свои усилия на борьбу с COVID-19.

В электронном письме, направленном медицинскому персоналу Онтарио, OMA сообщила, что было принято «непростое решение, чтобы защитить всех поставщиков медицинских услуг, пациентов и общественность и, что наиболее важно, управлять тем, что, как ожидается, станет наибольшим спросом со стороны системы здравоохранения из-за распространения вируса».

В электронном письме также содержались инструкции по дистанционированию врачей, в том числе, их попросили воздержаться от поездок за пределы Канады. Любые мероприятия с участием врачей и личные встречи также будут отложены.

Кроме того, в электронном письме говорится, что OMA работает с Министерством здравоохранения над созданием «виртуальной поликлиники» для пациентов, направленных из Telehealth Ontario.

Сегодня в Онтарио зарегистрировано еще 39 подтвержденных случаев COVID-19, в результате чего общее число таких случаев достигло 142. Это самое большое количество подтвержденных инфицированных в провинции за один день. Все они, по-видимому, сосредоточены в южной части провинции Онтарио.

В настоящее время ещё 1316 пациентов находятся под наблюдением. Пятеро заболевших полностью излечились.

Фото THE CANADIAN PRESS/AP, NIAID-RML

Компания Rogers отменила плату за междугородную и роуминговую связь

Posted on Monday, March 16, 2020

Rogers отменяет тарифы на междугородную и роуминговую связь, а также ограничения на использование данных в Интернете в период вспышки вируса COVID-19.

Компания также сделает доступными для клиентов Ignite несколько дополнительных каналов.

Об этом она объявила в понедельник, после того, как правительство призвало миллионы канадцев оставаться дома, чтобы остановить пандемию коронавируса.

Отмена касается как частных клиентов, так и малых предприятий.

Каналы Disney и FX, также будут доступны бесплатно до 30 апреля.

Rogers также обещает не отключать клиентов, которые не смогут оплачивать свои счета.

«Это проблема, которая затрагивает каждого канадца и каждый бизнес в нашей стране, и мы все должны сыграть жизненно важную роль в поддержке друг друга», – отметил в своём заявлении президент и генеральный директор компании Джо Натейл (Joe Natale).

Фото Aaron Vincent Elkaim (CANADIAN PRESS).