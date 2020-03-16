Коронавирус у нас в Онтарио
16.03.2020, 19:52, Разное
Онтарио не закрывается. Инфицированных прибавилось
Posted on Sunday, March 15, 2020
По мере того как общественные мероприятия, занятия в школах, колледжах, университетах, а также различные спортивные соревнования и культурные события отменяются, опасения по поводу закрытия границ Онтарио всё больше беспокоят жителей.
Тем не менее, сообщает телеканал CityNews, провинция Онтарио в настоящее время не рассматривает возможность закрытия, продолжая принимать усиленные меры по сдерживанию вируса COVID-19.
Кроме того, в своём заявлении канцелярия премьера призвала онтарийцев быть осторожными в выборе информации.
«Мы просим, чтобы в это время жители Онтарио проявляли особую осторожность, полагаясь на информацию из достоверных источников», – сказала Ивана Елич (Ivana Yelich), пресс-секретарь канцелярии премьера.
Тем временем в воскресенье в Онтарио было выявлено 42 новых случая заражения вирусом COVID-19. что увеличило число заболевших в провинции до 145 человек.
Пятеро пациентов полностью вылечились. Фатальных исходов в Онтарио не было.
Фото Frank Gunn (CANADIAN PRESS).
Онтарио: новое законодательство для ушедших в неоплачиваемый отпуск
Posted on Sunday, March 15, 2020
Правительство Онтарио собирается принять новый закон, «защищающий работников, которым приходится брать неоплачиваемый отпуск в периоды самоизоляции или карантина».
В пресс-релизе канцелярия премьер-министра сообщается, что законодательство будет включать в себя указание работодателям обеспечить безопасный отпуск для тех, кому требуется самоизоляция или карантин, либо уход за тем, кто должен это сделать. Новый закон также отменит необходимость в больничной справке, перед уходом на такой вынужденный перерыв.
Более подробная информация ожидается в ближайшие дни.
Фото Josef Fazio.
Медицинская ассоциация Онтарио: все плановые операции должны быть отложены
Posted on Sunday, March 15, 2020
Медицинская ассоциация Онтарио (Ontario Medical Association – OMA) заявила, что вся несущественная медицинская помощь и запланированные операции будут временно приостановлены, поскольку провинция максимально направляет свои усилия на борьбу с COVID-19.
В электронном письме, направленном медицинскому персоналу Онтарио, OMA сообщила, что было принято «непростое решение, чтобы защитить всех поставщиков медицинских услуг, пациентов и общественность и, что наиболее важно, управлять тем, что, как ожидается, станет наибольшим спросом со стороны системы здравоохранения из-за распространения вируса».
В электронном письме также содержались инструкции по дистанционированию врачей, в том числе, их попросили воздержаться от поездок за пределы Канады. Любые мероприятия с участием врачей и личные встречи также будут отложены.
Кроме того, в электронном письме говорится, что OMA работает с Министерством здравоохранения над созданием «виртуальной поликлиники» для пациентов, направленных из Telehealth Ontario.
Сегодня в Онтарио зарегистрировано еще 39 подтвержденных случаев COVID-19, в результате чего общее число таких случаев достигло 142. Это самое большое количество подтвержденных инфицированных в провинции за один день. Все они, по-видимому, сосредоточены в южной части провинции Онтарио.
В настоящее время ещё 1316 пациентов находятся под наблюдением. Пятеро заболевших полностью излечились.
Фото THE CANADIAN PRESS/AP, NIAID-RML
Компания Rogers отменила плату за междугородную и роуминговую связь
Posted on Monday, March 16, 2020
Rogers отменяет тарифы на междугородную и роуминговую связь, а также ограничения на использование данных в Интернете в период вспышки вируса COVID-19.
Компания также сделает доступными для клиентов Ignite несколько дополнительных каналов.
Об этом она объявила в понедельник, после того, как правительство призвало миллионы канадцев оставаться дома, чтобы остановить пандемию коронавируса.
Отмена касается как частных клиентов, так и малых предприятий.
Каналы Disney и FX, также будут доступны бесплатно до 30 апреля.
Rogers также обещает не отключать клиентов, которые не смогут оплачивать свои счета.
«Это проблема, которая затрагивает каждого канадца и каждый бизнес в нашей стране, и мы все должны сыграть жизненно важную роль в поддержке друг друга», – отметил в своём заявлении президент и генеральный директор компании Джо Натейл (Joe Natale).
Фото Aaron Vincent Elkaim (CANADIAN PRESS).
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