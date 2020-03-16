 

Какой коронавирус и без флешмоба? Люди облизывают унитазы

16.03.2020, 19:51, Новости дня

Новая забава носит название Coronavirus Challenge.

В Сети набирает обороты новый челлендж, в этот раз на тему короновируса. Пользователи видеосервиса TikTok демонстративно облизывают сидение унитаза, снимая себя на камеру.

Странное развлечение носит название Coronavirus Challenge. Очевидно таким образом они хотят продемонстрировать, что не боятся заразы.

Остается только догадываться, поспособствует ли это распространению пандемии, хотя ответ очевиден. Тем временем, число заболевших в мире уже перевалило за 170 тысяч человек.

В TikTok нередко появляются странные видео. Так, например, один молодой человек продемонстрировал, как моет пол своей сестрой.

К слову в TikTok бывает и полезный контент – так, депутат Госдумы записал видеоинструкцию для россиян, разъяснив, как будет начисляться зарплата для тех, кто сел на карантин.



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