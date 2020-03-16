Московские школы закрываются до 12 апреля из-за коронавируса

16.03.2020, 19:51, Новости дня

Мэр Собянин ввел новые ограничения из-за угрозы COVID-19.

Распространение коронавируса в России побудило московские власти к новым мерам безопасности. Мэр Сергей Собянин объявил 16 марта о закрытии всех московских школ на трехнедельные каникулы – с 21 марта по 12 апреля. В настоящее время действует режим свободного посещения.

По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.

Освобожденных от школы детей мэрия просит не водить гулять в общественные места – торговые центры, парки, так как речь идет не о дополнительных каникулах в прямом смысле слова, а о необходимой самоизоляции.

Также градоначальник запретил проводить в столице «любые досуговые мероприятия с участием более 50 человек одновременно». Как говорится в указе главы города, запрет будет действовать до 10 апреля.

О нововведениях сообщает сайт Сергея Собянина.

Также столичные власти попросили лиц пожилого возраста, как наиболее уязвимых к инфекции выходить на улицу лишь при необходимости, сведя контакты с внешним миром до минимума. При малейших признаках простудных заболеваний нужно вызывать врача на дом.

До особого распоряжения будет приостановлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие», а также любых культурных и развлекательных мероприятий, проводимых на базе городских центров социального обслуживания.

Требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней распространяется на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех европейских стран, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц.

Их других московских мер предосторожности – в наземном общественном транспорте временно отменили продажу билетов водителями.

Напомним, что сегодня, 16 марта, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о 93 зараженных коронавирусом в России.

В мире инфицировано более 170 тысяч человек, к 16 марта стало известно о примерно 13 тысячах новых случаев заражения. Тем временем из московского стационара сбежала находящаяся на карантине пациентка с подозрением на коронавирус.

Несмотря на серьезность ситуации, интернет-сообщество не смогло не откликнуться на пандемию абсурдным и опасным флешмобом.