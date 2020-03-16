В Москве круглосуточно строят больницу-изолятор для зараженных коронавирусом, как в Китае

16.03.2020, 19:51, Новости дня

Китай построил мобильный госпиталь за 10 дней, российские строители готовят площадку с 12 марта.

В Сети впервые появились фотографии со стройплощадки в Новой Москве больницы-изолятора, в которую будут размещать зараженных коронавирусом россиян. Ее строительство, которое запущено 12 марта, ведется на Калужском шоссе, недалеко от деревень Голохвастово и Бабенки, на территории площадью 43 гектара. По данным РБК, больница рассчитана на 500 мест.

Проектировщики и строители учли опыт Китая, который возвел в Ухани первый госпиталь для больных коронавирусом за 10 дней. Удастся ли россиянам построить медцентр за такой срок покажет время. Работы ведутся практически круглосуточно. На текущий момент уже возводится фундамент здания для корпусов, рабочие прокладывают 10 км инженерных сетей.

Центр будет состоять из корпусов, в которых будут располагаться приемные отделения, реанимация и лаборатории. При этом предусмотрено детское отделение. Помимо медицинской части строители возводят здание общежития для персонала. Известно также, что больница-изолятор будет находиться под постоянным контролем охранной службы. Больница будет состоять из корпусов приемного отделения, реанимации и лаборатории.

Жителей близлежащих деревень успокоили, что канализационная система больницы будет автономной и оснащена специальной системой обеззараживания, так что никакой опасности не представляет. На сегодняшний день известно о 65 зараженных коронавирусом в России.