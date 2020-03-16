Мнение: Покажите письма за вас

16.03.2020, 19:50, Разное

Неделю в стране не стихают протесты активной части общества против госпереворота Путина.

Большое число одиночных пикетов, заявки на митинги (власти не дают их проводить), коллективные, аргументированные письма известных литераторов, ученых, юристов (https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2606224-echo/). Все это искренне, бесстрашно перед лицом опричнины, проникнуто заботой о нашей стране.

И вот выходит сегодня пресс-секретарь Путина Песков и сообщает в ответ на зримые призывы активной части общества о недопустимости госпереворота, что «огромное количество писем поддержки поступает в администрацию президента».

Но очевидный, что Песков опять «несет пургу» (©️Путин). В этом может убедиться каждый.

Никаких открытых следов общественной поддержки госпереворота Путина нет. Ни пикетов, ни заявок общественности на митинги. Нет и коллективных писем деятелей культуры, науки в поддержку закрепления бессрочного правления Путина. Даже РПЦ поджала хвост – никакой активной поддержки. (https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=bd0e02793333282879fb7f2363343d87&n=13)

Допустим, письмо общественности в поддержку захвата Путиным Крыма, за его войну с Украиной, властями было организовано (опубликовано 11 марта 2014 года). А сейчас даже и этого нет.

Плохо работаете, администрация. Что растерялись-то Громов-Кириенко?

Срочно состряпайте текст о том, что России нужен несменяемый Путин и снова, как и в 2014-м, вываляйте в этой вонючей заказной жиже Боярского, Безрукова, Бутмана, Газманова, Бондарчука, и других бывалых деятелей культуры, готовых творить свое искусство холуями при воровской диктаторе.

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo – Никого не жалко, никого…