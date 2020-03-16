Нулевые ставки, нулевой эффект: действия центробанков не успокаивают инвесторов

16.03.2020, 19:46, Новости дня

Финансовые рынки и цены на нефть в понедельник продолжили падение на фоне опасений из-за нового коронавируса, которые не умерило ни второе за две недели экстренное снижение процентных ставок в США, ни другие меры по поддержанию экономики.

Центробанки по всей Азии и Европе также снижают процентные ставки и вливают дополнительные средства в систему в попытке смягчить экономические последствия вируса, однако успокоить паникующих инвесторов пока не удается.

Европейский индекс волатильности вырос до рекордных показателей, в то время как ведущие европейские биржи при открытии торгов упали почти на 8 процентов. Аналогичная динамика ожидается и на Уолл-стрит.

В Европе ввели ограничения на короткие продажи, в то время как рынки облигаций

Цены на нефть снизились более чем на 9 процентов до около 30 долларов за баррель. Инвесторы обеспокоены тем, как коронавирус отразится на мировом спросе на топливо.

Европейский индекс в сфере туризма и отдыха за три недели сократился почти вдвое. Потери ждут авиалинии и туристические компании и в других странах.

В воскресенье Федрезерв США экстренно снизил базовую процентную ставку почти до нуля, а в понедельник о новом смягчении политики объявил Центробанк Японии, пообещав увеличить объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов и других рисковых активов.

Центральный банк Новой Зеландии в понедельник снизил процентную ставку на 75 базисных пунктов до 0,25 процента, а Резервный банк Австралии влил дополнительные средства в финансовую систему страны. Южная Корея и Кувейт сократили ставки, а Россия и Германия создают масштабные антикризисные фонды.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в понедельник днем лидеры стран «Большой семерки» проведут телеконференцию, чтобы обсудить кризис.

Индекс MSCI опустился на 5,2 процента до минимального показателя с начала 2017 года, а японский Nikkei потерял 2,5 процента.

Данные из Китая свидетельствуют о том, насколько серьезный ущерб понесла вторая по величине экономика мира. Официальные данные свидетельствуют о рекордном снижении активности. Объем промышленного производства сократился на 13,5 процента, а объем розничных продаж – на 20,5 процента.

«Голубые фишки» на биржах Шанхая опустились на 4,3 процента, несмотря на неожиданное решение китайского Центробанка влить новую порцию средств в финансовую систему. Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 4 процента.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 закрылся падением на 9,7 процента – это рекордный спад со времен кризиса 1987 года.

Президент США Дональд Трамп, давно призывавший ФРС к смягчению политики, приветствовал решение о снижении процентных ставок, назвав его «очень хорошей новостью».

Снижение ставок наряду с обещанием ФРС увеличить объем выкупа облигаций привело к падению 10-летних казначейских облигаций с 0,95 процента до 0,63 процента, хотя в преддверии открытия торгов в США отмечен рост в размере 0,74 процента.

Падение казначейских облигаций ударило по доллару, курс которого в отношении японский иены упал на 1,9 процента. Это второе самое резкое падение с мая 2017 года.