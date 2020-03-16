 

Белый дом: введение комендантского часа во всей стране не обсуждается

16.03.2020, 19:46, Новости дня

Рабочая группа по коронавирусу не ведет активного обсуждения возможности ввести по всей стране комендантский час с закрытием всех заведений не первой необходимости к определенному часу, заявили в понедельник в Белом доме.

«Это неправда!» – написал в «Твиттере» официальный представитель Белого дома Джадд Дир, комментируя публикацию журналиста CNN о том, что в администрации активно обсуждают введение комендантского часа.

Официальный представитель вице-президента Майка Пенса, который возглавляет рабочую группу, также опровергла это сообщение.

Белый дом сделал заявление и в связи с некоторыми другими сообщениями СМИ. «Сообщения, согласно которым Белый дом выпустил официальные инструкции для сотрудников о том, как ограничить личные контакты и встречи (между ними), представляют собой абсолютный вымысел. Хотя мы призвали американцев принимать меры гигиенического характера, опродиктованные здравым смыслом, мы работаем в обычном режиме. Хочу вновь напомнить медиа, что им следует проявлять чувство ответственности», – заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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