Xbox Series X оказалась меньше в размерах, чем считалось

16.03.2020, 19:40, Разное

На текущий момент известны главные особенности игровой консоли Xbox Series X. Ныне обнародованы и габариты устройства американской корпорации Microsoft.

СМИ публиковали информацию о производительности, дизайне и параметрах приставки Xbox Series X. Не так давно на официальной странице платформы в социальной сети Twitter появились данные о габаритах новинки – 151x151x301 мм. Прежде предполагалось, что она окажется гораздо больше, но все оказалось иначе. Например, One X обладает размерами 240x60x300 мм, а приставка японской корпорации Sony PlayStation 4 – 295x55x327 мм.

Не все полноценно ясно с вертикальной формой разработки компании из США. Пока не известно, можно ли класть приставку на боковую сторону. Геймеры должны всегда держать в уме, что ставить на платформу разные предметы не стоит, пока та находится именно в таком положении, потому как там – изогнутая крышка с отверстиями для вентиляции.