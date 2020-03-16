 

Xbox Series X оказалась меньше в размерах, чем считалось

16.03.2020, 19:40, Разное

На текущий момент известны главные особенности игровой консоли Xbox Series X. Ныне обнародованы и габариты устройства американской корпорации Microsoft.
СМИ публиковали информацию о производительности, дизайне и параметрах приставки Xbox Series X. Не так давно на официальной странице платформы в социальной сети Twitter появились данные о габаритах новинки – 151x151x301 мм. Прежде предполагалось, что она окажется гораздо больше, но все оказалось иначе. Например, One X обладает размерами 240x60x300 мм, а приставка японской корпорации Sony PlayStation 4 – 295x55x327 мм.

Не все полноценно ясно с вертикальной формой разработки компании из США. Пока не известно, можно ли класть приставку на боковую сторону. Геймеры должны всегда держать в уме, что ставить на платформу разные предметы не стоит, пока та находится именно в таком положении, потому как там – изогнутая крышка с отверстиями для вентиляции.



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