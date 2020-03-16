В РФ появились в продаже умные часы Amazfit Bip S

16.03.2020, 19:40, Разное

Разработчики из Huami объявили о начале реализаций новых часов Amazfit Bip S на российском рынке. Девайс доступен сразу в четырех расцветках: черной, розовой, белой и красно-оранжевой. Кроме того, новинка получила улучшенную влагозащиту.

Amazfit Bip S дебютирует на рынке уже в этом месяце по цене в 5490 рублей. Внешний вид модели практически такой же, как у первой серии Bip, но современный аналог значительно технологичнее: увеличится автономное время работы, появится функция отслеживания здоровья, необходимые подобному устройству. Гаджет оснащен цветным 1,3-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением в 176×176 точек.

В смарт-часах появится поддержка большего количества спортивных режимов, в том числе плавания. Пользователи смогут управлять и музыкальными файла, чего не хватало владельцам оригинальной версии. Одним из главных преимуществ модели является заявленное время работы без необходимости зарядки – не менее 40 дней в стандартном режиме.