ЕС ввел месячный запрет на все поездки на свою территорию

16.03.2020, 19:40, Разное

Европейский союз продолжает усиливать меры по предотвращению распространения коронавируса. Несколько часов назад стало известно о введении 30-дневного запрета на посещение территории всех стран альянса для граждан других государств.

Более того, это касается въезда любого характера, кроме неотложного. По словам руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, на данный момент рассматривается идея о временном ограничении всех несущественных поездок в Европейский союз из-за пандемии коронавируса.

На сегодняшний день во всём мире заразились почти 170 000 человек, умерло – более 6,6 человек, излечиться удалось почти 80 тысячам, уточняют эксперты.