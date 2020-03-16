 

Мнение: Согласие

16.03.2020, 19:20, Разное

Конституционный суд  признал законными поправки к конституции. Нелепо было бы предполагать, что государственный переворот как-то притормозит перед такой мелочью, как закон и процедура. Тот факт, что "поправка Терешковой" была внесена с грубейшим нарушением действующей конституции, конституционных судей не обеспокоил – они поставлены не для того, чтобы что-то там охранять, а для придания видимости законности руководящему решению.

Власти осталось лишь сфальсифицировать итоги голосования, и строго формально Путин получает право на узурпацию власти, не заморачиваясь на сложные схемы с тандемом или чем-то еще.

В реальности ничего особенного не случилось. Мы лишний раз убедились в том, что и без того известно – вся без исключения нынешняя власть враждебна народу и стране и без малейших колебаний принесет в жертву что угодно и кого угодно ради продления своего права безнаказанно грабить остатки национального богатства. Если у кого-то были на этот счет иллюзии, то стоит с ними прощаться.

Источник: Эль Мюрид



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