ОНФ откроет волонтерские штабы для помощи пожилым людям в связи с коронавирусом

16.03.2020, 19:16, Новости дня

В 12 регионах страны со вторника ОНФ открывает штабы для помощи пожилым людям, остающимся дома в условиях распространения коронавируса.

Штабы откроются в Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Ленинградской, Калининградской, Кемеровской, Белгородской, Липецкой, Нижегородской, Московской и Мурманской областях, Санкт-Петербурге, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

По телефонам горячей линии, которые можно будет узнать на сайте ONF.RU, пожилые россияне смогут оставить заявки на покупку продуктов и лекарств, покупку корма для домашних животных и мелкую помощь по дому (уборка мусора, приобретение бытовой химии).

ВОД «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров на платформе ОНФ возьмут на себя только те функции, которые не дублируются с региональными органами власти. Для безопасности активисты не будут заходить в дома, также на них будут медицинские маски и перчатки.

«Не секрет, что пожилые люди находятся в особой группе риска. Особенно их положение усугубляется в связи с распространением коронавируса. Именно поэтому ОНФ откроет волонтерские штабы в 12 регионах, где были выявлены случаи заболевания. Неравнодушные ребята помогут обратившимся с закупкой продуктов, лекарств, домашними делами. Для этого необходимо обратиться в адрес штаба и оставить заявку. Также желающие могут позвонить в колл-центры в своих регионах, или обратиться через специальную кнопку, которая сегодня появится на сайте Общероссийского народного фронта», – отметил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль отметил, что зачастую пожилые люди маломобильны, именно поэтому им нужно уделить внимание: «В каждом регионе есть комплексные центры социальной помощи. Они работают, но сегодня в связи с огромной нагрузкой и им нужна помощь. Поэтому Общероссийский народный фронт предложил нашим активистам принять участие сначала в первых регионах регионах, а затем и по всей стране, в оказании помощи конкретным людям старшего возраста. Это светлая идея. Мы не будем подменять другие организации, мы собираемся работать вместе с ними. Важно свою капельку души, сердца, времени положить на то, чтобы наши люди не страдали. Сегодня ситуация с коронавирусом не является критичной для России. У нас есть болезни, от которых умирают больше, чем от этого вируса. Надо спокойно жить и спокойно работать».

«Всероссийское движение «Волонтеры-медики» готово взять на себя организацию волонтерской деятельности и помочь пожилым людям, которые оказались на карантине или не имеют возможности выйти на улицу. Волонтеры будут помогать в покупке продуктов первой необходимости и лекарств. Вся подготовительная работа сейчас идет полным ходом. Сегодня на сайте dobro.ru мы запустили регистрацию для волонтеров, которые войдут в состав этих штабов и смогут принять посильное участие и оказать помощь. По-другому поступить мы и не могли. Призываю всех помогать людям, которые вынуждены находиться дома. Вместе мы справимся со всеми трудностями», – сказал член Центрального штаба ОНФ, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты Артем Метелев рассказал, как его организация подключится к работе ОНФ в этом направлении.

«В каждом регионе у нас есть волонтерские центры, региональные ресурсные центры, фонды, вузы, тысячи людей, которые готовы стать частью этой важной работы. В приложении «ОНФ. Помощь» уже принимаются заявки от граждан, которые мы будем распределять через портал dobro.ru на волонтеров. За несколько дней мы подготовим обучающий курс, ведь важно учесть психологические и медицинские особенности и потребности пожилых граждан, а также рассказать о том, что полезно знать ребятам о мерах профилактики. Мы также готовы сориентировать работу 100 тысячного корпуса «Волонтеров Конституции» для этой помощи, если потребуется больше людей», – добавил Метелев.