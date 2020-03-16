Мероприятия с участием более 50 человек запретили в Подмосковье

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16.03.2020, 19:16, Новости дня

В Подмосковье запретили мероприятия с участием более 50 человек в рамках мер по предотвращению коронавируса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вместе с мэрией Москвы мы ужесточили требования к проведению массовых мероприятий. Раньше было до 5 тыс. (позволено проводить мероприятия, – прим. ВЗГЛЯД), сейчас мы радикально снизили, сегодня мероприятия только (с участием, – прим. ВЗГЛЯД) 50 человек могут проводиться в разных муниципалитетах. Это коснется и театров, и кино», – сказал Воробьев в опубликованной видеозаписи на своей странице «ВКонтакте».

«Еще одна тема – школы. Сегодня в школы Подмосковья пришло 80% учеников. Соответственно, мы организовали на этой неделе дистанционное обучение. Со следующей недели мы объявим трехнедельные каникулы», – добавил губернатор.

Напомним, до 10 апреля в Москве запрещаются любые досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек.

Также в указе мэра говорится о закрытии в столице общеобразовательных школ, спортивных школ и учреждений дополнительного образования с 21 марта до 12 апреля, а всех работодателей Москвы обязали измерять температуру тела работников и временно отстранять тех, у кого она повышена. Кроме того, в наземном транспорте Москвы отменили продажу билетов водителями.



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