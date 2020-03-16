Создан резиноподобный заменитель тканей человека

16.03.2020, 19:10, Новости дня

Стало известно, что группа ученых смогла разработать резиноподобный заменитель тканей человека. Предполагается, что в скором времени разработку можно будет активно использовать при проведении разного рода медицинских операций.

Последние годы являются очень продуктивными для ряда специалистов, которые работают над созданием искусственных материалов, способных заменить естественные ткани человека. Несмотря на множественные попытки достичь успеха, ученые постоянно сталкиваются с одними и теми же проблемами создания биосовместимых материалов. Большинство из разработок являются токсичными или же могут принести в организм инфекцию. Недавно исследователи все же смогли получить желаемый материал, в основе которого лежит плексиглас – вещество, которое уже активно применяется в медицине.

Авторы идеи также отметили, что особенностью материала является то, что он может становиться твердым, как кости, или мягким, как ткани.