Ученые рассказали об устойчивости бразильских жаб

16.03.2020, 19:10, Новости дня

Научные специалисты из Бразилии провели масштабное исследование, которое помогло им понять, что жабы способны охотиться на скорпионов, поскольку им не страшен яд даже десяти паукообразных.

Известно, что в Бразилии люди очень часто страдают от укусов скорпионов. С каждым годом число пострадавших постоянно увеличивается, ведь количество скорпионов растет, а вот хищников, способных их уничтожать, нет. Не секрет, что этими ядовитыми паукообразными питаются жабы. Однако ранее ученые не были уверены в том, что такая пища все же является безопасной для них. В ходе проведенного исследования эксперты из Института Бутантан предложили десяти жабам по два скорпиона и регистрировали их реакцию.

Оказалось, жаб не способен напугать яд даже десяти скорпионов, настолько устойчивы они. Таким образом, исследователи выяснили, что бразильские жабы способны легко охотиться на скорпионов и сокращать их количество, восстанавливая баланс в природе.