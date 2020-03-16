Мнение: Главноуговаривающий

16.03.2020, 19:05, Разное

«У истинного электората уже давно не осталось никаких вопросов к Путину….». Это цитата из колонки телевизионного обозревателя «Новой» Славы Тарощиной (у которой я позаимствовал и заголовок…) . Но Путин продолжает и продолжает отвечать на незаданные вопросы.

Вот и сегодня рассказал народу о пользе санкций. Оказывается, Россия потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать, в том числе благодаря импортозамещению, бодро заявил президент России.

Дословно: «Да плевать на них, на эти санкции». По разным оценкам, мы потеряли где-то $50 млрд, но мы и заработали столько же».

Санкции, по словам главы государства, заставили страну «включить мозги». Как отметил Путин, Россия начала активно развивать импортозамещение, чтобы самостоятельно производить продукты и использовать технологии, которых у нее не было или которые были утрачены (отсюда).

Мне одно не понятно, а почему нельзя было «включить мозги» 20 лет назад, когда Путин только-только встал у штурвала России?