 

Личное: «Откуда столько гневных сообщений»?

16.03.2020, 19:01, Разное

Целую неделю весь Интернет знал истасамку-блогерку Екатерину Диденко. Напомню, она отмечала свой день рождения в сауне, где муженёк её, как я подозреваю, самоубился и угробил ещё двоих сухим льдом.

Хайп быстро закончился. Что делать? Рекламу Кате не заказывают, а ипотеку нужно платить!


Фото: Соцсети

Выход нашёлся быстро — нужно, чтобы о ней опять заговорили. Инстамать-перемать взяла в руки детей и пошла в окно.

Понятно, что фотография постановочная. Однако, интересен ход мыслей Кати.

Мать берёт своих детей подмышки, чтобы сделать трансляцию в соцсетях.

Люди теряют равновесие на ровном месте. А у окна, с детьми? Подобных трагедий в Интернете — масса. Кто-то падает со скалы и разбивается, кого-то не могут удержать за руку, и туша летит вниз с небоскрёба.

Тоже старались блогерки хайпануть.

Мои подозрения о том, что трагедия в сауне была спланирована, инстасамка лишь подтверждает. Если она рискует своими детьми, то почему бы ей было не заколбасить мужа или, как минимум, не помочь ему суициднуть?

«Вы хотите, чтоб я в окно вышла», — спрашивает инстасамка своих фоловеров.

Лично я хочу, чтобы органы соцопеки заинтересовались поведением идиотки и безопасностью детей, а органы следствия отработали версию спланированного преступления в сауне.

А вы чего хотите?

Источник: Лена Миро



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