Собянин провел заседание рабгруппы по коронавирусу

16.03.2020, 18:33, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин провел первое заседание рабочей группы Госсовета, обсудив в том числе координацию действий федеральных и региональных органов власти по противодействию коронавирусу.

«На заседании обсуждались вопросы организации работы органов государственной власти субъектов федерации в этой сфере. Принято решение о проведении селекторных совещаний для выработки единой позиции и координации действий федеральных и региональных органов власти по противодействию распространению коронавируса», – сообщили в пресс-службе мэра и правительства города, передает РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Руководителем группы был назначен мэр Москвы.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому до 10 апреля запрещаются любые досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек.