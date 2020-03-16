Пентагон прекратил переброску военных в Европу из-за коронавируса

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16.03.2020, 18:43, Новости дня

Минобороны США остановило переброску в Европу военных, которые должны были принять участие в учениях Defender Europe, из-за пандемии коронавируса, информирует Европейское командование США.

«В ответ на нынешнюю вспышку вируса COVID-19 и недавнее указание министра обороны мы изменили размер и масштаб учений Defender-Europe 2020. По состоянию на 13 марта все перемещения личного состава и техники из США в Европу прекратились», – передает РИА «Новости».

С января в Европу для участия в крупнейших за последние 25 лет учениях успели перебросить около 6 тыс. военных только по линии Сухопутных сил.

В воскресенье сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось до 3 тыс. 482, умерли 65 человек. Президент США Дональд Трамп с пятницы ввел запрет на въезд на территорию страны из Европы сроком на 30 дней.

При этом жители США в условиях паники из-за распространения коронавируса стали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и всевозможные «наборы для выживания».

Евросоюз также собирается ввести запрет на въезд на свою территорию сроком на 30 дней.



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