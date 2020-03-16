Мнение: Москва готовится к карантину

16.03.2020, 18:40, Разное

1. В Москве с 21 марта официально закрываются все школы. Ранее можно было по желанию перейти на дистанционный режим обучения. Школы и другие общеобразовательные учреждения будут закрыты до 12 апреля.

2. Запрещены все массовые мероприятия свыше 50 человек.

3. В наземном транспорте Москвы остановлена продажа билетов водителями.

4. Мэрия Москвы призывает пожилых жителей города, как наиболее уязвимую для коронавируса категорию граждан, без нужды не покидать свои квартиры.

5. Иностранцы приехавшие в Москву обязаны пройти 14-дневный карантин.

6. Официальное число заболевших в России – 93. В Минздраве заявляют, что накоплено необходимых средств и препаратов на две недели.

7. Лукашенко заявил, что в СМИ РФ дают не все информацию и ситуация на деле тяжелая.

8. Сбежавшую из больницы пациентку с подозрением на коронавирус поймали и вернули в карантин. Но разумеется, если она была инфицирована, кого-то во время побега могла заразить.

Вот еще читатель прислал. Сообщение от классного руководителя для родителей:

Уважаемые родители!

В Москве с 16 марта вводится свободное посещение школ. Такая мера принята во исполнение указа Мэра Москвы. Соответствующий приказ № 104 от 14 марта 2020 года издан столичным Департаментом образования и науки.

В соответствии с ним Вы, родители, сами принимаете решение, должен ли Ваш ребенок посещать школу или ему лучше остаться дома. Сообщить классному руководителю о том, что ребенка не будет на уроках, можно дистанционно с помощью электронного дневника МЭШ, воспользовавшись сервисом «Уведомление об отсутствии».

При этом ребенок, не посещающий занятия по вашему решению, не отстанут от школьной программы. Директорам образовательных организаций поручено обеспечить необходимые меры дистанционной учебной поддержки учащихся с помощью сервисов «Московской электронной школы».

Школа продолжает работать в штатном режиме, занятия будут проходить в полном объеме.

Режим свободного посещения школ будет действовать в Москве до особого распоряжения. Для удобства после возвращения ребенка на занятия Вам не понадобится предоставлять справку о состоянии здоровья ребёнка.

Важно ‼

Пожалуйста, учитывайте, что свободное посещение не означает возможность выбора отдельных дисциплин для посещения или явки в школу ко второму и последующим урокам.

Ребёнок, посещающий школу, посещает все уроки. Ребёнок, находящийся на дистанционном обучении, не посещает никаких уроков и только выполняет задания, данные учителями для самостоятельного изучения учебного материала.