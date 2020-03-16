Несменяемость Путина — узурпация власти

16.03.2020, 18:37, Разное

Заявление Общественного конституционного совета.

Решение о несменяемости Путина на должности Президента РФ, принятое по его предложению сегодня Госдумой, является узурпацией власти. Это решение антиконституционно.

Обнуление президентских сроков Владимира Путина — то есть предоставление возможности Путину находиться в должности Президента ещё то ли 12, то ли 16 лет под предлогом внесения его поправок в Конституцию — есть не что иное, как грубое нарушение действующего Основного закона и циничное пренебрежение российскими законами.

Сама процедура «вброса» этой инициативы — предложение «обнулить срок» президентских полномочий, озвученное депутатом Терешковой, как и немедленное согласие на это Владимира Путина являются трагикомической постановкой.

Если решение о фактической несменяемости власти в Российской Федерации будет принято окончательно, то это будет означать уничтожение всей правовой основы государственности РФ с целью сохранения сформировавшихся номенклатурных кланов и авторитарной, глубоко коррумпированной, системы в целом.

Общественный конституционный совет и партия «Яблоко» настаивают на незаконности проводимых реформ системы государственного управления и выражают решительный протест.

Мы призываем жителей РФ заявлять о своем несогласии с конституционным произволом и беззаконием во всех, предусмотренных законом формах.

Евгений Гонтмахер

Леонид Никитинский

Владимир Рыжков

Марина Агальцова

Иван Большаков

Валерий Борщев

Евгений Бунимович

Борис Вишневский

Валентин Гефтер

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Геннадий Гудков

Лев Гудков

Елена Дубровина

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Юрий Коргунок

Юрий Костанов

Аркадий Любарев

Андрей Медушевский

Григорий Мелконьянц

Игорь Николаев

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Николай Рыбаков

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Виктор Шейнис

Лев Шлосберг

Григорий Явлинский