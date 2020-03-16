 

Несменяемость Путина — узурпация власти

16.03.2020, 18:37, Разное

Заявление Общественного конституционного совета.

Решение о несменяемости Путина на должности Президента РФ, принятое по его предложению сегодня Госдумой, является узурпацией власти. Это решение антиконституционно.

Обнуление президентских сроков Владимира Путина — то есть предоставление возможности Путину находиться в должности Президента ещё то ли 12, то ли 16 лет под предлогом внесения его поправок в Конституцию — есть не что иное, как грубое нарушение действующего Основного закона и циничное пренебрежение российскими законами.

Сама процедура «вброса» этой инициативы — предложение «обнулить срок» президентских полномочий, озвученное депутатом Терешковой, как и немедленное согласие на это Владимира Путина являются трагикомической постановкой.

Если решение о фактической несменяемости власти в Российской Федерации будет принято окончательно, то это будет означать уничтожение всей правовой основы государственности РФ с целью сохранения сформировавшихся номенклатурных кланов и авторитарной, глубоко коррумпированной, системы в целом.

Общественный конституционный совет и партия «Яблоко» настаивают на незаконности проводимых реформ системы государственного управления и выражают решительный протест.

Мы призываем жителей РФ заявлять о своем несогласии с конституционным произволом и беззаконием во всех, предусмотренных законом формах.

  • Евгений Гонтмахер

  • Леонид Никитинский

  • Владимир Рыжков

  • Марина Агальцова

  • Иван Большаков

  • Валерий Борщев

  • Евгений Бунимович

  • Борис Вишневский

  • Валентин Гефтер

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  • Геннадий Гудков

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  • Владимир Кара-Мурза

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  • Юрий Костанов

  • Аркадий Любарев

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  • Григорий Мелконьянц

  • Игорь Николаев

  • Вадим Прохоров

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  • Виктор Шейнис

  • Лев Шлосберг

  • Григорий Явлинский

    • Источник: Новая газета



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