 

Мнение: Решение КС подтверждает высокий класс готовивших поправки к Конституции юристов

16.03.2020, 18:36, Новости дня

КС своим авторитетом еще раз подтвердил высокий уровень компетентности юристов из рабочей группы, готовившей поправки в Конституции. Об этом сообщил политолог Олег Матвейчев, комментируя решение Конституционного суда одобрить президентский пакет изменений к Основному закону.

Решение Конституционного суда стало ожидаемым, поскольку в рабочей группе по подготовке поправок состояли весьма квалифицированные юристы, сообщил член экспертного совета Экспертного института социальных исследований, профессор ВШЭ Олег Матвейчев.

«Юристы в рабочей группе создавали формулировки, основываясь на нынешнем, действующем Основном документе страны. Судьи Конституционного суда, образно говоря, ведь не из другого теста сделаны. Это те же самые юристы, просто более авторитетные. И своим авторитетом они только что подтвердили высокий уровень грамотности юристов рабочей группы», – отметил политолог.

«Теперь все необходимые этапы пройдены. Дальше нас ждет всероссийское голосование. Только после него президент подпишет документ и сами поправки вступят в силу», – отметил эксперт ЭИСИ.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Конституционный суд РФ постановил: президентский пакет поправок к Конституции соответствует нынешнему Основному закону.

Сообщается, что положительное заключение на проект правок незамедлительно направляется президенту, передает ТАСС. Подчеркивается, что заключение КС – окончательно, не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно. В субботу сообщалось, что закон о поправке к Конституции РФ поступил на рассмотрение в Конституционный суд. Голосование по поправке к Конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.



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